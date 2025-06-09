Kripto para piyasasında bu hafta gerçekleşecek önemli token kilit açılımları, fiyatlarda kısa vadeli dalgalanmalara yol açabilir. Özellikle dolaşımdaki arzın düşük olduğu projelerde satış baskısı oluşması bekleniyor. İşte önümüzdeki günlerde yaşanacak en dikkat çekici unlock etkinlikleri:

Aptos (APT)

Kilit açılım miktarı: 52,82 milyon değerinde token

Zaman: Yaklaşık 2 gün 21 saat içinde

Toplam arza oranı: %1,79

Not: Dolar bazında en büyük kilit açılımı. Fiyatta aşağı yönlü baskı oluşturabilir.

Immutable (IMX)

Kilit açılım miktarı: 12,56 milyon

Zaman: 3 gün 17 saat içinde

Dolaşımdaki arz: %92,6

Not: Çoğu token hâlihazırda dolaşımda olduğundan etkisi sınırlı olabilir.

Starknet (STRK)

Kilit açılım miktarı: 16,44 milyon

Zaman: 5 gün 17 saat içinde

Dolaşımdaki arz: %17,4

Not: Arzın büyük kısmı henüz kilitli olduğu için ciddi satış baskısı yaratabilir.

Move (MOVE)

Kilit açılım miktarı: 7,26 milyon

Zaman: Önümüzdeki 5 saat içinde

Dolaşımdaki arz: %25

Not: Ani arz artışı, kısa vadede seyrelme (dilution) riskini artırıyor.

1INCH

Kilit açılım miktarı: 4,29 milyon

Dolaşımdaki arz: %92,5

Not: Etkisi düşük, ancak yine de takip edilmeli.

IOTA

Kilit açılım miktarı: 2,72 milyon

Zaman: 1 gün 17 saat içinde

Dolaşımdaki arz: %76,8

Not: Orta seviyede dikkat çekebilir ancak majör fiyat hareketi beklenmiyor.

Axie Infinity (AXS)

Kilit açılım miktarı: 1,55 milyon

Zaman: 2 gün 6 saat içinde

Dolaşımdaki arz: %97,5

Not: Etkisi muhtemelen sınırlı kalacak.

Render (RNDR)

Kilit açılım miktarı: 1,88 milyon

Zaman: 1 gün 17 saat içinde

Dolaşımdaki arz: %54,7

Not: Hacme bağlı olarak kısa süreli dalgalanma yaratabilir.

Moca (MOCA)

Miktar: 206 bin

Zaman: 3 gün 17 saat içinde

Dolaşımdaki arz: %37,6

Not: Düşük arz nedeniyle küçük açılımlar bile volatilite yaratabilir.

Dolaşımdaki arzın düşük olduğu ve kilit açılımları toplam arzın anlamlı bir yüzdesini temsil eden projeler, kısa vadede baskı görebilir. Yatırımcıların bu takvimleri yakından takip etmesi, özellikle kısa vadeli işlemler açısından büyük önem taşıyor.