Kripto para piyasasında bu hafta gerçekleşecek önemli token kilit açılımları, fiyatlarda kısa vadeli dalgalanmalara yol açabilir. Özellikle dolaşımdaki arzın düşük olduğu projelerde satış baskısı oluşması bekleniyor. İşte önümüzdeki günlerde yaşanacak en dikkat çekici unlock etkinlikleri:
Aptos (APT)
- Kilit açılım miktarı: 52,82 milyon değerinde token
- Zaman: Yaklaşık 2 gün 21 saat içinde
- Toplam arza oranı: %1,79
Not: Dolar bazında en büyük kilit açılımı. Fiyatta aşağı yönlü baskı oluşturabilir.
Immutable (IMX)
- Kilit açılım miktarı: 12,56 milyon
- Zaman: 3 gün 17 saat içinde
- Dolaşımdaki arz: %92,6
Not: Çoğu token hâlihazırda dolaşımda olduğundan etkisi sınırlı olabilir.
Starknet (STRK)
- Kilit açılım miktarı: 16,44 milyon
- Zaman: 5 gün 17 saat içinde
- Dolaşımdaki arz: %17,4
Not: Arzın büyük kısmı henüz kilitli olduğu için ciddi satış baskısı yaratabilir.
Move (MOVE)
- Kilit açılım miktarı: 7,26 milyon
- Zaman: Önümüzdeki 5 saat içinde
- Dolaşımdaki arz: %25
Not: Ani arz artışı, kısa vadede seyrelme (dilution) riskini artırıyor.
1INCH
- Kilit açılım miktarı: 4,29 milyon
- Dolaşımdaki arz: %92,5
Not: Etkisi düşük, ancak yine de takip edilmeli.
IOTA
- Kilit açılım miktarı: 2,72 milyon
- Zaman: 1 gün 17 saat içinde
- Dolaşımdaki arz: %76,8
Not: Orta seviyede dikkat çekebilir ancak majör fiyat hareketi beklenmiyor.
Axie Infinity (AXS)
- Kilit açılım miktarı: 1,55 milyon
- Zaman: 2 gün 6 saat içinde
- Dolaşımdaki arz: %97,5
Not: Etkisi muhtemelen sınırlı kalacak.
Render (RNDR)
- Kilit açılım miktarı: 1,88 milyon
- Zaman: 1 gün 17 saat içinde
- Dolaşımdaki arz: %54,7
Not: Hacme bağlı olarak kısa süreli dalgalanma yaratabilir.
Moca (MOCA)
- Miktar: 206 bin
- Zaman: 3 gün 17 saat içinde
- Dolaşımdaki arz: %37,6
Not: Düşük arz nedeniyle küçük açılımlar bile volatilite yaratabilir.
Dolaşımdaki arzın düşük olduğu ve kilit açılımları toplam arzın anlamlı bir yüzdesini temsil eden projeler, kısa vadede baskı görebilir. Yatırımcıların bu takvimleri yakından takip etmesi, özellikle kısa vadeli işlemler açısından büyük önem taşıyor.