28 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında 625 milyon dolardan fazla değerde token’ın kilidi açılacak. Tokenomist verilerine göre, bu dönemde hem uçurum (cliff) tarzı hem de doğrusal (linear) tarzda kilit açılımları gerçekleşecek.

SUI, 262,88 milyon dolar değerindeki 74 milyon token ile devasa kilit açılımlarına liderlik edecek. Solana ise 67,61 milyon dolar değerindeki 465.770 SOL ile doğrusal kilit açılımlarında en büyük paya sahip olacak.

SUI Token Kilit Açılımlarında İlk Sırada

SUI, 74 milyon tokenı serbest bırakarak uçurum tarzı kilit açılımlarında öne çıkıyor. Bu miktar, SUI’nin toplam kilitli arzının %2,27’sine denk geliyor.

SUI’yi, 40,43 milyon dolar değerindeki 15,98 milyon OMNI token açılımı takip ediyor. OMNI’nin açılımı, kilitli arzının %153,77’sine karşılık geliyor.

Bunun yanı sıra:

OP, 24,22 milyon dolar değerinde 31,34 milyon token açacak (%2,06),

KMNO, 14,30 milyon dolar değerinde 229,17 milyon token açacak (%13,10),

ENA, 13,95 milyon dolar değerinde açılım yapacak (%0,74),

ZETA, 11,10 milyon dolar değerinde açılım yapacak (%0,13),

REZ, 7,35 milyon dolar değerinde 527,60 milyon token serbest bırakacak (%24,54),

MEME, 7,16 milyon dolar değerinde 3,45 milyar token açacak (%7,71),

DYDX, 5,33 milyon dolar değerinde 8,33 milyon token açacak (%1,23),

GUNZ, 5,18 milyon dolar değerinde 83,33 milyon token açacak (%11,83),

IOTA ise 5,18 milyon dolar değerinde 23,78 milyon token serbest bırakacak (%0,68).

Bu uçurum tarzı açılımların toplam değeri yaklaşık 397 milyon doları bulacak ve bu da haftalık toplam açılım değerinin yaklaşık %63’üne denk geliyor.

Solana Doğrusal Açılımlarda Lider

Doğrusal açılımlarda Solana (SOL), 67,61 milyon dolar değerinde 465.770 SOL token ile başı çekiyor. Ancak bu miktar Solana’nın toplam arzının sadece %0,09’una denk geliyor.

Solana’yı şu açılımlar takip ediyor:

TRUMP, 49,33 milyon dolar değerinde 3,45 milyon token (%1,73),

Worldcoin (WLD), 40,69 milyon dolar değerinde 37,23 milyon token (%2,84),

TIA, 19,49 milyon dolar değerinde 6,96 milyon token (%1,13),

TAO, 17,49 milyon dolar değerinde 50.400 token (%0,59),

Dogecoin (DOGE), 17,09 milyon dolar değerinde 96,52 milyon token (%0,06),

Avalanche (AVAX), 14,80 milyon dolar değerinde 700.000 token,

SUI, doğrusal açılımda da 11,45 milyon dolar değerinde 3,35 milyon token serbest bırakacak (%0,12).

Öne çıkan diğer doğrusal açılımlar:

Polkadot (DOT), 9,28 milyon dolar değerinde 2,30 milyon token (%0,15),

IP, 8,77 milyon dolar değerinde 2,32 milyon token (%0,90),

MORPHO, 8,09 milyon dolar değerinde 6,80 milyon token (%2,85),

NEAR, 7,24 milyon dolar değerinde 2,97 milyon token (%0,25),

JTO, 7,19 milyon dolar değerinde 4,20 milyon token (%1,31).

Doğrusal açılımların toplam değeri yaklaşık 228 milyon dolar ve bu, haftalık toplam token açılımının büyük bir kısmını oluşturuyor.

Küçük Çaplı Token Kilit Açılımları

Büyük açılımlar dışında daha az bilinen projelerde de kilit açılımları olacak. CoinMarketCap verilerine göre:

Sign (SIGN), 1,2 milyar token serbest bırakacak (%12,00),

GoGoPool (GGP), 719.625 token açacak ve bu 2,43 milyon dolar değerinde olacak (%3,20),

Portal (PORTAL), 13,71 milyon token serbest bırakacak (1,26 milyon dolar, %1,37),

Castle of Blackwater (COBE), 1,4 milyon token serbest bırakacak (18.200 dolar, %1,40).

Ayrıca daha önce bahsedilen REZ, doğrusal açılımlarda da yer alıyor ve toplamda 864,3 milyon token’in (12,73 milyon dolar) kilidi açılacak.