Günün en iyi performans gösteren kripto para birimleri arasında Bitcoin Cash (BCH), Avalanche (AVAX), Chainlink (LINK) yer alıyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) yükseliş trendine devam ediyor. BTC fiyatı 11 Şubat Pazar günü 48.600 doların üzerine yükseldi.

Bitcoin’le birlikte altcoin’ler de yönünü yukarıya çevirdi. Böylelikle kripto para piyasasının toplam değeri 1,8 trilyon doların üzerine yükseldi.

Bitcoin Yükseliş Trendine Devam Ediyor

BTC fiyatı Ocak ayı sonlarında oldukça sakinleşmişti. Ancak 7 Şubat Çarşamba günü tekrar yükselişe başladı. Boğaların kontrolü ele geçirmesiyle Bitcoin (BTC) fiyatı ilk olarak 45.000 dolara ulaştı. Takip eden günlerde yükseliş sürdü ve Bitcoin fiyatı 47.000 dolara yükseldi.

Son dönemde hafta sonlarında oldukça sakin bir seyir izleyen BTC, bu hafta sonuna ise hızlı bir başlangıç yaptı. Lider kripto para birimi Cumartesi günü 48.000 dolar direncini geçmeye çalıştı. Her ne kadar ilk denemesinde başarısız olsa da 11 Şubat Pazar günü bu seviyenin üzerine yükselmeyi başardı.

Böylelikle ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasının ardından Bitcoin (BTC) ilk kez 48.000 doların üzerine yükseldi. BTC fiyatı Pazar günü 48.600 doların üzerine kadar yükseldikten sonra fiyat düzeltmesine giderek 48.150 dolar bandına çekildi.

Bu süreçte Bitcoin’in (BTC) piyasa değeri 950 milyar dolara yaklaştı. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %52’nin üzerine yükseldi.

En Çok Yükselen Altcoin’ler

Son birkaç gündür altcoin’lerin büyük bir bölümü de yükselişe geçti. CoinMarketCap verilerine göre ETH %1,24’lik yükselişle 2.500 doların üzerine çıktı. BNB, SOL, XRP, DOGE, TRX ve DOT da %2’ye varan yükselişler yaşadı.

En yüksek piyasa değerine sahip kripto paralar arasında en iyi performansı %12,54’lük yükselişle Bitcoin Cash (BCH) kaydetti. Onu %11,3 ile Chainlik (LINK) takip ediyor.

Haftanın en çok yükselen kripto paraları şu şekilde:

Tüm bu yükselişler sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri 1,810 trilyon dolara ulaştı.