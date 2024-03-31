Haftalık bazda %105 oranında değer kazanan Dogwifhat (WIF) dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Son birkaç gündür sakin seyir izleyen Bitcoin (BTC) 70.000 doların üzerinde kalmaya devam ediyor. Altcoin’lerin büyük bir bölümü de oldukça durgun. Buna rağmen haftalık bazda Solana (SOL), Bitcoin Cash (BCH), Dogecoin (DOGE) ve Litecoin (LTCI gibi kripto para birimleri etkileyici kazançlar elde etti.

Bitcoin (BTC) 70.000 Dolarda Tutunmaya Devam Ediyor

Bundan bir önceki hafta sonu da Bitcoin için oldukça sakin geçmişti. Ancak geride bıraktığımız Pazartesi ve Salı günü BTC’de sert yükselişler yaşandı. Hafta başında yaklaşık 4 bin dolar değer kazanan BTC, böylelikle 70.000 doların üzerine yükseldi.

Çarşamba günü de yükseliş trendini sürdüren BTC sonuç olarak 72.000 dolar seviyesini aşarak son 15 günün zirvesini kaydetti.

Son günlerde fiyat düzeltmesine giderek bir miktar geri çekilen Bitcoin (BTC) sonuç olarak 70.000 doların üzerinde kalmaya devam ediyor.

Bitcoin’in (BTC) piyasa değeri 1,388 trilyon dolar olarak ölçülüyor. Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %50 seviyesinde.

Bu Hafta En Çok Yükselen Kripto Paralar

İlk olarak bugün en çok yükselen kripto paralara bakalım. Son 24 saatte CORE %30, FLARE %23,7, ORDI %8,7, TAO %8,6, WIF %7,3 ve FTM %6,3 oranında değer kazandı.

Haftalık bazda en çok değer kazanan kripto paralar ise şu şekilde:

CORE %136,9 WIF %105 MNT %57,6 GT %31,5 BCH %29,8 RBN %29,6 FLR %27,8 FET %26,5 ICP %26,1 MKR %25,5

Son bir haftalık süreçte yaşanan fiyat hareketlilikleri sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri 2,665 trilyon dolardan 2.805 trilyon dolara yükseldi.