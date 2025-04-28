ABD ekonomik takvimi için oldukça yoğun geçecek bir hafta başlarken piyasadaki fiyat dalgalanmaları da son yılların en yüksek seviyesinde seyrediyor.

Geride bıraktığımız hafta yatırımcı duyarlılığındaki iyileşmeyle birlikte küresel piyasalar önemli ölçüde toparlandı. Ancak bazı önde gelen analistlere göre ABD piyasaları için henüz tehlike geçmiş değil.

Küresel ticaret gerilimlerinin artması, hisse senetlerini neredeyse ayı piyasasına sürükledi. Tarife belirsizlikleri, ekonomik yavaşlama sinyalleri ve kalıcı enflasyon hem tüketici hem de yatırımcı güvenini baskılamaya devam ediyor.

Bu hafta aynı zamanda, Mayıs ayında yapılacak Fed toplantısı öncesindeki son tam veri haftası olacak.

27 Nisan-2 Mayıs Ekonomik Gelişmeleri

Salı günü tüketici güven endeksi açıklanacak. Bu veri, ABD’deki genel ekonomik duyarlılıkla ilgili ipuçları verecek.

İşgücü piyasası verileri de açıklanacak ve istihdam durumu ile genel ekonomik koşullar hakkında daha fazla bilgi sağlayacak.

Key Events This Week: 1. CB Consumer Confidence data – Tuesday 2. March JOLTs Job data – Tuesday 3. US Q1 2025 GDP data – Wednesday 4. March PCE Inflation data – Wednesday 5. April Jobs Report – Friday 6. ~25% of S&P 500 companies report earnings We have a very busy week… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) April 27, 2025

Çarşamba günü, Mart ayına ait Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verileri yayınlanacak. Bu veri, tüketicilerin aylık harcama miktarını ölçüyor ve merkez bankası politika yapıcıları tarafından önemli bir enflasyon göstergesi olarak kullanılıyor.

Aynı gün, 2025 yılının 1. Çeyrek Yıllıklandırılmış GSYİH Büyüme Tahmini de açıklanacak. Ekonomistler, büyümenin 2024 4. çeyreği ile aynı kalarak %2,4 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

Eğer açıklanan GSYİH verisi beklentilerin üzerinde olursa, bu Fed’in faiz indirimlerine ilişkin beklentileri zayıflatabilir. Tersine, daha düşük bir büyüme oranı, Fed’in faiz indirimi için elini güçlendirebilir. Cuma günü, yeni oluşturulan iş sayısı ve işsizlik oranlarını içeren raporlar yayınlanacak.

Öte yandan, ABD hisse senedi vadeli işlemleri Pazar gecesi düştü. Bu hafta Amazon, Apple, Meta ve Microsoft gibi “Muhteşem Yedili” üyelerinin finansal raporlarını açıklaması bekleniyor.

Kripto Para Piyasası Görünümü

Pazartesi günü Asya piyasalarının erken saatlerinde kripto para piyasalarında satış baskısı görüldü. Toplam piyasa değeri 3 trilyon dolar seviyesinin üzerinde tutunmakta zorlandı ve bir haftanın ardından bu seviyenin altına inme riski oluştu.

Bitcoin, hafta sonu boyunca 94.000 dolar civarında dengede kaldı, ancak Pazartesi günü kısa süreliğine 93.000 doların altını gördü. Buna rağmen BTC, geçtiğimiz haftaya göre hâlâ %7 değer kazanmış durumda.

Ethereum ise yeniden 1.800 doların altına gerileyerek ayı piyasası seviyelerine döndü. Öte yandan, XRP günlük %3 yükselişle 2,24 dolara ulaşarak piyasadaki genel düşüş eğilimine karşı direnç gösterdi.