ABD ekonomik takvimi için oldukça yoğun geçecek bir hafta başlarken piyasadaki fiyat dalgalanmaları da son yılların en yüksek seviyesinde seyrediyor.

Geride bıraktığımız hafta yatırımcı duyarlılığındaki iyileşmeyle birlikte küresel piyasalar önemli ölçüde toparlandı. Ancak bazı önde gelen analistlere göre ABD piyasaları için henüz tehlike geçmiş değil.

Küresel ticaret gerilimlerinin artması, hisse senetlerini neredeyse ayı piyasasına sürükledi. Tarife belirsizlikleri, ekonomik yavaşlama sinyalleri ve kalıcı enflasyon hem tüketici hem de yatırımcı güvenini baskılamaya devam ediyor.

Bu hafta aynı zamanda, Mayıs ayında yapılacak Fed toplantısı öncesindeki son tam veri haftası olacak.

Salı günü tüketici güven endeksi açıklanacak. Bu veri, ABD’deki genel ekonomik duyarlılıkla ilgili ipuçları verecek.

İşgücü piyasası verileri de açıklanacak ve istihdam durumu ile genel ekonomik koşullar hakkında daha fazla bilgi sağlayacak.

Key Events This Week:

1. CB Consumer Confidence data – Tuesday

2. March JOLTs Job data – Tuesday

3. US Q1 2025 GDP data – Wednesday

4. March PCE Inflation data – Wednesday

5. April Jobs Report – Friday

6. ~25% of S&P 500 companies report earnings

We have a very busy week…

— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) April 27, 2025