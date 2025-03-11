Kripto piyasaları zayıflamaya devam ederken, ABD ekonomisi için kritik bir hafta başlıyor.

Geçtiğimiz hafta Beyaz Saray’dan gelen Stratejik Bitcoin Rezervi açıklamaları piyasalar tarafından olumsuz karşılandı. Cuma günü düzenlenen kripto zirvesinde Donald Trump’ın “Bitcoin’inizi asla satmayın” çağrısı bile fiyatları yeniden 90 bin dolar seviyesinin üzerine taşımaya yetmedi ve hafta sonu boyunca düşüş devam etti.

Bu hafta açıklanacak enflasyon verileri, piyasalarda dalgalanmalara yol açabilir. Beklenenden yüksek enflasyon oranları, hisse senetleri ve kripto paralar gibi riskli varlıklarda satış baskısını artırabilir.

10-14 Mart Haftasında Öne Çıkan Ekonomik Veriler

Şubat ayına ait Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verileri çarşamba günü açıklanacak. CPI, tüketici fiyatlarındaki değişimi ölçen ve ABD Merkez Bankası’nın faiz kararlarını doğrudan etkileyen en önemli enflasyon göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor. Bitcoin fiyatları, geçtiğimiz ay beklenenden yüksek gelen enflasyon verilerinin ardından düşüş yaşamıştı. Bu ay da benzer bir senaryonun gerçekleşme ihtimali bulunuyor.

Allspring Global Investments kıdemli portföy yöneticisi Bryant VanCronkhite, beklenenden yüksek bir enflasyon verisinin piyasaları korkutabileceğini belirterek, piyasanın hâlâ Fed’den destek beklediğini ancak enflasyon ve enflasyon beklentileri düşmeden Fed’in eli kolu bağlı kalmaya devam edeceğini söyledi.

Key Events This Week: 1. January JOLTS Job Openings data – Tuesday 2. EIA Short-Term Energy Outlook – Tuesday 3. February CPI Inflation data – Wednesday 4. Initial Jobless Claims data – Thursday 5. February PPI Inflation data – Thursday 6. MI Consumer Sentiment data -… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) March 9, 2025

Perşembe günü ise üretici maliyetlerini gösteren Üretici Fiyat Endeksi (PPI) açıklanacak. PPI verileri, perakende fiyatları ve enflasyonist baskılar konusunda önemli sinyaller verirken, Ocak ayında ABD’de enflasyon oranının yüzde 3’e yükseldiği görülmüştü. Bu eğilimin devam etmesi muhtemel görünüyor. Reuters anketine göre, Şubat ayı enflasyonunun yüzde 0.3 artması bekleniyor.

Haftanın son işlem gününde, yani cuma günü, ön tüketici güven endeksi verileri açıklanacak. Bu veriler, tüketicilerin enflasyon beklentilerine dair önemli ipuçları sunacak. Ayrıca, işsizlik maaşı başvuruları ve istihdam verileri de hafta boyunca paylaşılacak.