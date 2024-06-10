Bu hafta ABD ekonomik takvimi bir hayli yoğun. Tüm finans piyasalarında gözler ABD’den gelecek faiz kararında olacak. Fed’in faiz kararı kripto para piyasasında da güçlü bir etki yaratabilir.

ABD merkez bankası Fed, 12 Haziran Çarşamba günü faiz kararını açıklayacak. Fed’in faiz oranlarını değiştirmesi beklenmiyor. Kısa bir süre önce açıklanan Mayıs ayı işgücü verileri de bu beklentileri destekliyor.

Fed’in yedinci kez faiz oranlarını %5.25 ila %5.5 aralığında sabit bırakacağı tahmin ediliyor. Hatta çeşitli gelişmeler nedeniyle 2024 yılı için planlanan faiz indirimlerinin sayısının da azaltılabileceği öngörülüyor.

Bu Haftanın Ekonomik Takvimi

12 Haziran’da ABD’de çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporları yayınlanacak. TÜFE verisi, enflasyonun ölçülmesi için kullanılan en önemli metriklerden biri de Fed’in faiz kararı da dahil olmak üzere para politikası üzerinde önemli bir etkiye sahip.

ABD’de yıllık TÜFE oranının %3,4 olarak açıklanacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda ABD merkez bankası Fed’in faiz oranlarının sabit bırakacağı öngörülüyor.

CryptoPotato olarak Mayıs ayında bildirdiğimiz üzere BTC fiyatı ile TÜFE verileri arasındaki korelasyon 2024 yılında önemli ölçüde arttı.

Key Events This Week: 1. OPEC Monthly Report – Tuesday 2. May CPI Inflation data – Wednesday 3. Fed Interest Rate Decision – Wednesday 4. Fed Press Conference – Wednesday 5. May PPI Inflation data – Thursday 6. MI Consumer Sentiment data – Friday It's Fed week with… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) June 9, 2024

TÜFE verilerinin beklentilerin üzerinde açıklanması, kripto para piyasasında düşüşe yol açarken beklentilerin altında açıklanması ise yükseliş trendini tetikliyor.

13 Haziran Perşembe günü ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) raporları yayımlanacak. Bu rapor, yerli mal ve hizmet üreticilerinin zaman içindeki ortalama fiyat değişimlerini ölçüyor ve FOMC üyeleri tarafından enflasyon hesaplamalarında tamamlayıcı bir gösterge olarak kullanılıyor.

Oxford Economics’in baş ABD ekonomisti Ryan Sweet, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Fed, enflasyonun %2 hedefine yönelik sürdürülebilir bir yolda olduğuna dair güvenini artıracak bir dizi veri bekliyor.

Önde gelen analistler ve uzmanlar, Fed’in ilk faiz indirimini bu yılın Eylül ayındaki toplantı sonrasında açıklamasını bekliyor. Bank of America ekonomistleri, Fed’in faiz indirimi döngüsüne bu yıl yapacağı iki faiz indirimiyle başlayacağını tahmin ediyor.

Kripto Paraları Nasıl Etkileyecek?

Fed’in faiz oranlarını sabit bırakma kararının kripto para piyasasında halihazırda fiyatlanmış olabileceği öngörülüyor. Zira Fed’in faiz oranlarını değiştirmeyeceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Bu nedenle Fed cephesinden gelecek faiz kararının ardından hafta içerisinde kripto para piyasasında fiyat dalgalanmalarının bir miktar artması olası görünüyor. Ancak Bitcoin’in piyasa hakimiyetinin hala yüksek seviyelerde seyretmesi altcoin’lerde boğa sezonu beklentilerini azaltıyor.