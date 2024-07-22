Bu hafta ABD’nin ekonomik takvimi oldukça yoğun ve kripto para piyasasında da trend yükseliş yönünde.

Hafta sonu boyunca kripto para piyasasında önemli artışlar yaşandı. Sonuç olarak kripto para piyasasının toplam değeri son 6 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu hafta küresel piyasalarda gözler, Fed’in enflasyon ölçümlerinde kritik rol oynayan Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Endeksi’nde (PCE) olacak. Bu veri, Fed’in olası bir faiz indirimi kararı üzerinde etkili olabilir.

Öte yandan ABD’de Joe Biden 2024 başkanlık seçimlerinden çekildi. Bu konuda yaşanacak gelişmeler de piyasaları önemli ölçüde etkileyebilir.

Key Events This Week: 1. Existing Home Sales data – Tuesday 2. New Home Sales data – Wednesday 3. Q2 2024 GDP data – Thursday 4. June PCE Inflation data – Friday 5. MI Consumer Sentiment data – Friday 6. ~20% of S&P 500 companies report earnings Huge week ahead with the… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) July 21, 2024

ABD Ekonomik Takvimi: 22-26 Temmuz

ABD’de Temmuz ayı S&P Küresel İmalat PMI ve Hizmetler PMI ön verileri 24 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Bu raporlar ABD’deki imalat ve hizmet sektörlerindeki iş koşullarının durumu hakkında anlık bilgiler sunuyor.

25 Temmuz Perşembe günü ise 2024 yılı 2. Çeyrek GSYH yıllık büyüme raporu açıklanacak. Bu veri, ABD’nin gayrisafi yurtiçi hasıladaki değişime ilişkin erken bir öngörü sağlıyor.

Tahminler, GSYH’deki büyüme hızı ilk çeyrekteki yıllıklandırılmış %1,4 seviyesinden ikinci çeyrekte %2 seviyesine yükseleceği yönünde. Bu metrikte beklenmedik bir artış, Fed’in faiz indirimi yapacağına dair umutları öteleyebilir.

Bu haftanın en önemli ekonomik verisi 26 Temmuz Cuma günü açıklanacak olan Haziran ayı Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Endeksi (PCE). Bu metrik, ABD’deki tüketicilerin aylık harcadıkları para miktarını yansıtıyor ve Fed yetkilileri tarafından önemli bir enflasyon metriği olarak kullanılıyor.

Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Endeksi’ndeki (PCE) yavaşlayan enflasyon, Fed’in Eylül ayında faiz indirimine gitmesi ihtimalini arttırabilir.

Öte yandan Cuma günü açıklanacak Temmuz ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi ve Tüketici Enflasyon Beklentileri raporları da ABD’deki uzun vadeli enflasyon hakkında fikir verebilir.

Kobeissi Letter konuyla ilgili olarak “Temmuz Fed toplantısına sadece 10 gün kala önümüzde büyük bir hafta var” ifadelerini kullandı.

Ayrıca geride bıraktığımız hafta Google’ın ana şirketi Alphabet ve Elon Musk’ın Tesla’sı da dahil olmak üzere S&P 500 şirketlerinin yaklaşık %20’si kazanç bildirdi.

23 Temmuz tarihinde ise ABD’de spot Ethereum ETF’lerinin resmi olarak işlem görmeye başlaması bekleniyor. Bu da kripto para piyasasını önemli ölçüde etkileyebilir.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %0,9 oranında değer kazanan BTC 67.348 dolar seviyesinde işlem görüyor.