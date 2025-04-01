Kripto para piyasalarında 31 Mart – 7 Nisan 2025 tarihleri arasında toplamda 642 milyon dolar değerinde token piyasaya sürülecek.

SUI, Cliff Kilit Açılışlarında Lider Konumda

Bu hafta gerçekleşecek cliff (tek seferlik) kilit açılışlarında liderliği SUI üstleniyor. Toplam 64.19 milyon SUI tokeni piyasaya sürülecek ve bunun toplam değeri 148.93 milyon dolar olacak. Bu miktar, SUI’nin toplam arzının yüzde 2.14’üne denk geliyor.

İkinci sırada W tokeni bulunuyor. 1.39 milyar W tokeni piyasaya sürülecek ve değeri 118.12 milyon dolar olacak. Bu miktar, W’nin kilit açılış arzının yüzde 46.27’sini oluşturuyor ve büyük tokenler arasındaki en yüksek oranlardan biri olarak öne çıkıyor.

Üçüncü sırada ENA yer alıyor. 78.81 milyon dolar değerinde toplamda 212.50 milyon ENA piyasaya sürülecek (yüzde 4.02). Onu, 31.34 milyon OP tokeni (23.40 milyon dolar, yüzde 2.11) ve BIGTIME tokeni (333.33 milyon adet, 16.36 milyon dolar, yüzde 26.96) takip ediyor.

Bunlara ek olarak, önemli cliff açılışları arasında şunlar da bulunuyor:

ZETA: 44.26 milyon token, 13.35 milyon dolar (yüzde 6.20)

KAS: 153.24 milyon token, 9.90 milyon dolar (yüzde 0.59)

NEON: 53.91 milyon token, 6.79 milyon dolar (yüzde 7.44)

DYDX: 8.33 milyon token, 5.36 milyon dolar (yüzde 1.30)

Özellikle W ve BIGTIME tokenlerinin dolaşımdaki arzı sırasıyla yüzde 46.27 ve yüzde 26.96 artacak. Bu durum ise piyasadaki fiyat hareketlerini doğrudan etkileyebilir.

Solana, Lineer Kilit Açılışlarında Zirvede

Lineer (zamana yayılmış) kilit açılışlarında Solana (SOL) öne çıkıyor. 465.770 SOL tokeni piyasaya sürülecek ve toplam değeri 58.80 milyon dolar olacak. Ancak bu miktar, dolaşımdaki toplam arzın yalnızca yüzde 0.09’una denk geliyor.

İkinci sırada Worldcoin (WLD) var. 37.23 milyon WLD tokeni, 29.22 milyon dolar değerinde piyasaya sürülecek (yüzde 3.06). Üçüncü sırada ise TIA, 6.96 milyon token ve 22.69 milyon dolar ile yer alıyor (yüzde 1.20).

Diğer önemli lineer kilit açılışları ise şöyle:

Optimism (OM): 2.65 milyon token, 16.46 milyon dolar (yüzde 0.27)

Dogecoin (DOGE): 96.52 milyon token, 15.84 milyon dolar

Avalanche (AVAX): 700.000 token, 13.22 milyon dolar (yüzde 0.17)

TAO: 50.40K token, 11.38 milyon dolar (yüzde 0.60)

Daha küçük kilit açılışları arasında ise IP (11.97 milyon dolar), JTO (9.38 milyon dolar), SUI (8.63 milyon dolar), DOT (9.32 milyon dolar), NEAR (7.68 milyon dolar) ve FIL (7.10 milyon dolar) bulunuyor.

İlginç bir şekilde SUI, hem cliff hem de lineer kilit açılışlarında yer alıyor. Toplamda 157 milyon doları aşan bir arz piyasaya sürülecek. Lineer açılışlar, piyasaya bir anda büyük bir arz eklemediği için cliff açılışlarına kıyasla daha az satış baskısı oluşturur.

Daha Az Bilinen Tokenlerde de Kilit Açılışı Var

Büyük projeler dışında, daha küçük kripto para projeleri de bu hafta önemli miktarda token piyasaya sürecek.

GUNZ: 604.5 milyon GUN tokeni açılacak. Ancak şu an için tokenin piyasa değeri veya işlem hacmi verisi bulunmuyor.

Shockwaves (NEUROS): 1.89 milyon NEUROS tokeni açılacak (toplam arzın yüzde 1.89’u).

Hooked Protocol (HOOK): 8.33 milyon HOOK tokeni, 1.05 milyon dolar değerinde piyasaya sürülecek.

AC Milan Fan Token (ACM): 205.263 ACM tokeni, 190.467 dolar değerinde serbest bırakılacak.

MAXX AI (MXM): 19.71 milyon MXM tokeni, 32.019 dolar değerinde piyasaya sürülecek.

Öte yandan özellikle daha küçük piyasa değeri olan tokenlerde kilit açılışları, daha fazla fiyat dalgalanmalarına yol açabilir.