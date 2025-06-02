Kripto para piyasası, 2-9 Haziran tarihleri arasında toplam 369 milyon dolar değerinde token kilidinin açılmasına sahne olacak.

Haftanın en büyük açılımlarında Ethena (ENA) ve TAIKO dikkat çekiyor. Solana ise planlı şekilde lineer kilit açılımlarını sürdürüyor.

ENA ve TAIKO’dan Yüksek Tutarlar

Tokenomist verilerine göre, Ethena 212,5 milyon adet tokeni piyasaya sürecek. Bu açılımın toplam değeri yaklaşık 65,8 milyon dolar ve tokenin toplam arzının yüzde 3,72’sine denk geliyor. Söz konusu rakam, haftanın en büyük kilit açılımı olma özelliğini taşıyor.

İkinci sırada yer alan TAIKO ise 81,5 milyon tokeni dolaşıma katacak. Yaklaşık 47,4 milyon dolarlık bu hamle, TAIKO’nun kilitli arzının yüzde 71,23’üne karşılık geliyor. Yüksek oranlı açılımın, projeye ait tokenlerin dolaşımdaki miktarını ciddi şekilde artırabileceği öngörülüyor.

NEON ise 53,1 milyon token ile listeye üçüncü sıradan giriyor. Yaklaşık 6,9 milyon dolar değerindeki bu açılım, NEON’un kilitli arzının yüzde 6,48’ine karşılık geliyor.

Toplamda üç projenin gerçekleştireceği kilit açılımı 120,2 milyon dolar seviyesinde yer alıyor. Ayrıca “Cliff” adı verilen bu toplu açılımlar, piyasada anlık satış baskısı yaratma potansiyeli de taşıyor.

Solana’da 73,6 Milyon Dolarlık Lineer Açılım

Solana, 2-9 Haziran haftasında 465 bin 770 adet tokeni dolaşıma sokacak. Yaklaşık 73,6 milyon dolar değerindeki bu işlem, SOL’un toplam arzının yalnızca yüzde 0,09’unu oluşturuyor.

Worldcoin (WLD), 37,2 milyon tokeni piyasaya sürerek 42,8 milyon dolar hacim yaratacak. Bu, projenin toplam arzının yüzde 2,69’una karşılık geliyor. TAO, 50 bin 400 tokenle 20,8 milyon dolar değerinde açılım gerçekleştirirken, DOGE ise 95,8 milyon tokenle 18,4 milyon dolarlık ek arz sunacak.

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Dikkat çeken diğer lineer açılımları ise şu şekilde listeleyebiliriz:

TIA: 6,9 milyon token – 15,3 milyon dolar (yüzde 1,06)

AVAX: 700 bin token – 14,5 milyon dolar (yüzde 0,17)

SUI: 3,3 milyon token – 11,08 milyon dolar (yüzde 0,10)

MORPHO: 6,9 milyon token – 9,46 milyon dolar (yüzde 2,57)

ETHFI: 8,4 milyon token – 9,73 milyon dolar (yüzde 3,53)

DOT: 2,3 milyon token – 9,35 milyon dolar

IP: 2,3 milyon token – 9,46 milyon dolar

NEAR: 2,9 milyon token – 7,27 milyon dolar

JTO: 4,2 milyon token – 7,15 milyon dolar

Öte yandan, unutulmamalıdır ki bu tarz planlı açılımlar, token arzında dengeli bir artış sağlasa da zaman içinde satış baskısını artırabilir.