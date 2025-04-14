Stabilcoin’ler ile yapılan altcoin işlemlerinin 30 günlük ortalaması, yıllık ortalamanın altına düştü. Bu da piyasada bir “alım bölgesi” sinyali olarak değerlendiriliyor.

Kripto piyasası hâlâ düzeltme sürecinde yer alırken çoğu altcoin değer kaybetmeye devam ediyor. Ancak analist Darkfost’a göre yatırımcılar bu durumu bir alım fırsatı olarak değerlendirebilir.

CryptoQuant analistinin paylaştığı grafiğe göre, stabilcoin pariteleriyle yapılan altcoin işlemlerindeki hacim, orta vadeli alım fırsatlarını belirlemede önemli bir gösterge. Grafik, 30 günlük işlem hacmini yıllık ortalamayla karşılaştırarak piyasanın alım mı yoksa satış bölgesinde mi olduğunu gösteriyor. Mevcut durumda, ortalamanın altında olunması, “alım zamanı” anlamına geliyor.

DCA Stratejisi Ne Anlama Geliyor?

Darkfost içinde bulunduğumuz dönemde “dolar maliyet ortalaması” (DCA) stratejisinin uygulanabileceğini savunuyor. Bu strateji, fiyat ne olursa olsun düzenli ve sabit tutarlarla yatırım yapmayı içeriyor. Böylece ani dalgalanmalardan daha az etkileniliyor ve zaman içinde ortalama maliyet düşüyor.

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Yani fiyatlar düşükken daha çok, yüksekken daha az alım yapılmış oluyor.

Altcoin Sezonu Yaklaşıyor mu?

Darkfost, benzer bir durumun en son Eylül 2023’te yaşandığını hatırlatıyor. O dönem ayı piyasası sona ermişti ve bu tür göstergeler DCA için uygun zemin hazırlamıştı.

Her ne kadar küresel ekonomik belirsizlikler devam etse de bazı analistlere göre altcoin piyasası yeni bir yükselişe hazırlanıyor. CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju da kısa süre önce yaptığı açıklamada alt sezonunun zaten başladığını, fakat bu döngüde Bitcoin’den altcoin’lere doğrudan para akışı olmayacağını belirtmişti. Bu kez belirleyici olan şey altcoin işlem hacimleri olacak.

Darkfost’un analizine göre önümüzdeki aylarda piyasaların dengelenmesiyle birlikte altcoinlerde ciddi yükselişler görülebilir