Finansal teknoloji şirketi Klarna, bilet satış platformu StubHub ve kripto para şirketi Circle’ın, halka arz (IPO) planlarını askıya aldığı bildirildi.

Bu üç şirket, geçtiğimiz mart ayında Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) resmi başvuru yapmıştı.

Trump’ın Vergi Hamlesi Halka Arzları Vurdu

The Wall Street Journal’a konuşan kaynaklara göre, Klarna ve StubHub’ın halka arzlarını erteleme kararının arkasında ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz çarşamba günü açıkladığı yeni gümrük vergileri var. Bu kararla birlikte 180’den fazla ticaret ortağına ek vergi uygulanacak. Zaten zayıf seyreden ABD borsası, bu gelişmeyle daha da sarsıldı.

Şirketler Zamanlamayı Gözden Geçiriyor

“Şimdi al, sonra öde” modeliyle tanınan Klarna, halka arzla birlikte yaklaşık 15 milyar dolarlık bir değerleme hedefliyordu. 2022’deki büyük fonlama turunun ardından şirketin değeri 6.7 milyar dolara ulaşmıştı.

Ancak ABD’de halihazırda işlem gören rakibi Affirm, bu yıl borsada yüzde 46 değer kaybederek şu anda 12 milyar dolarlık piyasa değerine geriledi. Bu da Klarna’nın hedeflediği rakamın 3 milyar dolar gerisinde yer alıyor.

Klarna ve StubHub, New York Menkul Kıymetler Borsası’na (NYSE) sırasıyla KLAR ve STUB sembolleriyle kote olmayı planlıyordu.

StubHub için ise bu ilk erteleme değil. Şirket, 2024’te de halka arz başvurusu yapmış ancak süreci askıya almıştı. JPMorgan ve Goldman Sachs gibi dev yatırım bankalarının desteklediği StubHub, yaklaşık 16.5 milyar dolarlık bir değerleme peşindeydi.

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Öte yandan kripto para şirketi Circle, en büyük ikinci sabit kripto para birimi olan USDC’nin ihraççısı olarak biliniyor. 1 Nisan’da SEC’ye yaptığı başvuruyla halka arz planını resmileştiren şirket, NYSE’de CRCL koduyla işlem görmek istiyor. Circle’ın hedeflediği değerleme yaklaşık 5 milyar dolar. JPMorgan Chase ve Citigroup, halka arzda aracı kurum olarak görev alıyor.

Esasında son hamle, Circle’ın halka açılmak için ikinci girişimi. İlk denemesi 2022’de SPAC (özel amaçlı satın alma şirketi) aracılığıyla yapılmış, ancak regülasyon engellerine takılmıştı. Mevcut piyasa koşulları oldukça belirsiz olduğu için Circle’ın da şimdilik frene basabileceği konuşuluyor.

Piyasalar Sarsıldı, IPO Cesareti Azaldı

Trump’ın “Kurtuluş Günü” olarak nitelendirdiği açıklamanın ardından ABD borsaları sert düştü. Dow Jones endeksi yüzde 4.4 değer kaybederken, S&P 500 ve Nasdaq sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 6 geriledi. Endeksler, yakın zamanda kırdıkları rekor seviyelerin yüzde 10’dan fazlasını kaybetmiş durumda ve düzeltme bölgesine girmiş bulunuyorlar.

Söz konusu tabloya bakıldığında, Klarna, StubHub, Circle gibi şirketlerin halka arz planlarını askıya alması oldukça anlaşılır görünüyor. Zira mevcut ayı piyasasında ve ekonomik belirsizlik ortamında yatırımcı güveni son derece düşük.