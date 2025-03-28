Dört yılı aşkın süredir devam eden Ripple-SEC davası nihayet sonuçlandı. Ancak bu gelişme, XRP fiyatında beklenen etkiyi henüz yaratmadı.Popüler analist, XRP’nin yeni bir boğa koşusuna başlayabilmesi için gereken faktörleri sıraladı.

Sıradaki Hedef: 2 Dolar mı, 3 Dolar mı?

XRP’nin son haftalardaki fiyat hareketleri büyük ölçüde hayal kırıklığı yarattı. Yalnızca, Mart ortasında Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’un açıklaması ve eski ABD Başkanı Donald Trump’ın XRP’yi ülkenin stratejik kripto rezervine dahil edebileceğini söylemesi sonrası kısa süreli yükselişler yaşandı.

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Şu an itibarıyla XRP, günlük %4’lük düşüşle 2,25 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu seviye, Ocak ortasında, Trump’ın yemin töreninden önce ulaşılan 3,4 dolar zirvesinin oldukça gerisinde. O dönemde XRP, 2018’deki tüm zamanların en yüksek seviyesini kırmaya yalnızca %1 uzaktaydı.

Ancak, düzenleyici değişiklikler, SEC davasının sona ermesi ve diğer olumlu gelişmelere rağmen XRP yalnızca 3 dolar seviyesinin üzerinde kalmayı başaramamakla kalmadı, aynı zamanda piyasa değerine göre üçüncü en büyük kripto para konumunu Tether’ın USDT’sine kaptırdı. Güncel fiyat seviyesi, bu döngüde görülen zirveden %33 daha düşük.

Analist Ali Martinez’e göre, XRP’nin yeni bir boğa koşusuna başlaması için 3 dolar seviyesini aşması gerekiyor. Ancak mevcut piyasa koşullarında bu hedef oldukça uzak görünüyor.

If $XRP can break above $3, it would invalidate the current head-and-shoulders pattern, potentially flipping the outlook bullish. pic.twitter.com/B6mrtXm1TS — Ali (@ali_charts) March 28, 2025

Öte yandan, Martinez 2 dolar seviyesinin kritik bir destek noktası olduğunu vurguluyor. Eğer bu destek kaybedilirse XRP’nin 1,25 dolara kadar gerileme riski bulunuyor.

XRP’yi Geri Çeken Etkenler Neler?

CryptoPotato’nun son analizine göre, Ripple için işler yolunda gidiyor gibi görünüyor. SEC davasının sona ermesi, ABD’de XRP spot ETF ihtimalinin konuşulması ve Ripple’ın dostane bir yönetimle karşılaşması olumlu gelişmeler arasında yer alıyor.

Buna ek olarak, şirket bir halka arz (IPO) planı yapıyor ve yeni ortaklıklar kurmaya devam ediyor. Ancak, tüm bu gelişmelere rağmen XRP’nin fiyatı üzerinde güçlü bir etki görülmedi. Kripto para şu anda 3 dolar direnç seviyesine kıyasla 2 dolar desteğine daha yakın.

Özellikle ticaret hacimlerindeki düşüş dikkat çekiyor. Büyük yatırımcılar, ABD seçimleri sonrası görülen alım dalgasının aksine şu an beklemeyi tercih ediyor.

Bu durgunluğun temel sebebi, genel piyasa koşulları ve Trump’ın göreve geldiğinden beri aldığı tartışmalı kararlarla küresel ekonomide yarattığı belirsizlik olabilir. Ancak perde arkasında henüz kamuoyuna açıklanmayan başka etkenler de olabilir.