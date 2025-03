Dört yılı aşkın süredir devam eden Ripple-SEC davası nihayet sonuçlandı. Ancak bu gelişme, XRP fiyatında beklenen etkiyi henüz yaratmadı.Popüler analist, XRP’nin yeni bir boğa koşusuna başlayabilmesi için gereken faktörleri sıraladı.

XRP’nin son haftalardaki fiyat hareketleri büyük ölçüde hayal kırıklığı yarattı. Yalnızca, Mart ortasında Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’un açıklaması ve eski ABD Başkanı Donald Trump’ın XRP’yi ülkenin stratejik kripto rezervine dahil edebileceğini söylemesi sonrası kısa süreli yükselişler yaşandı.

İlgili: Ripple (XRP) Fiyat Tahminleri: 2025-2030

Şu an itibarıyla XRP, günlük %4’lük düşüşle 2,25 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu seviye, Ocak ortasında, Trump’ın yemin töreninden önce ulaşılan 3,4 dolar zirvesinin oldukça gerisinde. O dönemde XRP, 2018’deki tüm zamanların en yüksek seviyesini kırmaya yalnızca %1 uzaktaydı.

Ancak, düzenleyici değişiklikler, SEC davasının sona ermesi ve diğer olumlu gelişmelere rağmen XRP yalnızca 3 dolar seviyesinin üzerinde kalmayı başaramamakla kalmadı, aynı zamanda piyasa değerine göre üçüncü en büyük kripto para konumunu Tether’ın USDT’sine kaptırdı. Güncel fiyat seviyesi, bu döngüde görülen zirveden %33 daha düşük.

Analist Ali Martinez’e göre, XRP’nin yeni bir boğa koşusuna başlaması için 3 dolar seviyesini aşması gerekiyor. Ancak mevcut piyasa koşullarında bu hedef oldukça uzak görünüyor.

If $XRP can break above $3, it would invalidate the current head-and-shoulders pattern, potentially flipping the outlook bullish. pic.twitter.com/B6mrtXm1TS

— Ali (@ali_charts) March 28, 2025