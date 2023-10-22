BlackRock kısa bir süre önce Bitcoin’in “düzenlenmemiş” olduğuna dikkat çekerek piyasanın şeffaflıktan yoksun olduğu konusunda yatırımcıları uyardı.

Her ne kadar Bitcoin (BTC) fiyatı 30.000 dolar desteğini korumayı başaramasa da piyasadaki yükseliş trendinin güçlendiği görülüyor. Bu artış, SEC’in ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine onay vereceğine dair artan beklentilerle ilgili olabilir.

Bununla birlikte yeni bir rapor, SEC’in spot Bitcoin ETF’lerini onaylaması durumunda BTC fiyatının 42.000 dolar ile 56.000 dolar aralığına yükselebileceğini gösteriyor.

Bitcoin için 56.000 Dolarlık Fiyat Tahmini

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) şimdiye kadar yapılan onlarca başvuruya rağmen spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yakmadı. Matrixport ise hazırladığı bir raporda BlackRock’ın başvurusunun onaylanması durumunda Bitcoin’in yükselebileceği fiyat seviyelerine dair tahminlerde bulundu.

Raporda değerli metallere yönelik ETF’lerin 120 milyar dolarlık piyasa değerine atıfta bulunuldu. Matrixport, değerli metallere yönelik ETF’lerle ilgilenen yatırımcıların, %10 ile %20’sinin spot Bitcoin ETF’lerine yönelmesi durumunda Bitcoin’e 12 ile 24 milyar dolarlık sermaye girişi yaşanabileceğini öngördü.

Tether bu konuda kritik bir rol oynuyor. Matrixport, Tether’in piyasa değerinde 24 milyar dolarlık bir artışın Bitcoin’in fiyatını 42.000 dolara çıkaracağını tahmin ediyor. Bununla birlikte Kayıtlı Yatırım Danışmanları’nın (RIA’lar) spot Bitcoin ETF’lerine %1 oranında fon tahsis etmesi ise BTC’ye 50 milyar dolarlık fon girişi anlamına geliyor ki bu da BTC fiyatının 56.000 dolara yükselmesine yol açabilir.

BlackRock, 15 Haziran 2023 tarihinde spot Bitcoin ETF’ini başlatmak için SEC’e başvuru yaptı. Bu gelişmenin ardından BTC fiyatı bir hafta içerisinde %20’lik artış yaşayarak 24.000 dolardan 30.000 dolara yükseldi.

BlackRock, spot Bitcoin ETF’leri konusunda rakiplerinin başvurularını güncellemesiyle harekete geçti. BlackRock, 18 Ekim Çarşamba günü, spot Bitcoin ETF başvurusunu SEC’in endişelerine yanıt verecek şekilde güncelledi.