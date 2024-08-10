Ripple ile SEC arasında yaklaşık 4 yıldır devam eden dava, 7 Temmuz Çarşamba günü sonuçlandı. Davada Ripple, kazanan taraf olarak değerlendiriliyor.

New York Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Analisa Torres, SEC’in talep ettiği 2 milyar dolarlık cezayı reddederek, Ripple’a yalnızca 125 milyon dolar ceza verilmesine karar verdi.

Bu gelişme sonrasında XRP fiyatı yaklaşık %25 oranında değer kazandı ve 0,64 dolar sınırına kadar yükseldi. Birçok analist, davanın sonuçlanmasıyla XRP üzerindeki baskının kalkacağına ve varlığın yükselişe geçeceğine inanıyor.

XRP Fiyatında Büyük Yükseliş

Yatırımcılar, Ripple’ın bu zaferini hızla ödüllendirerek XRP fiyatlarının yükselmesine neden oldu. XRP, Perşembe günü yaklaşık %25’lik artış göstererek kripto piyasasında dikkatleri üzerine çekti. XRP fiyatı 0,49 dolar seviyesinden 0,64 dolar seviyesine kadar yükseldi.

2023 yılının Temmuz ayında Yargıç Torres, Ripple Labs’in ikincil piyasalardaki XRP satışlarının menkul kıymet yasalarını ihlal etmediğine karar verdi. Bu kararın ardından XRP’nin fiyatı 0,94 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ancak bu yükseliş kalıcı olmadı ve XRP, Ağustos 2023’te tekrar 0,50 dolar seviyesine geriledi.

Yargıç Analisa Torres’in 7 Ağustos 2024 tarihli kararıyla birlikte Ripple-SEC davası sonuçlandı. SEC’in bu son karara itiraz etme hakkı halen bulunuyor. Ancak son açıklamalar SEC’in kararı temyize götürmeyeceği yönünde ve bu nedenle de yatırımcılar XRP fiyatının yükselişe geçeceğini öngörüyor.

Bununla birlikte geride bıraktığımız haftalarda yaşanan yükselişlerle Ripple-SEC davasının sonuçlanacağı beklentisi halihazırda fiyatlanmış olabilir. Bu nedenle davanın sonuçlanması “beklentiyle al, haberle sat” etkisi de yaratabilir.

X’teki popüler kripto para analistlerinden Dark Defender XRP fiyatına ilişkin şu öngörüde bulundu:

0,66 doların üzerinde bir hareket görür görmez, XRP fiyatının orta seviye bir hedef olan 1,03 dolara ulaşmasını hızlı bir şekilde bekleyebilirsiniz.

ABD, SEC’in Talep Ettiği 2 Milyar Dolarlık Cezayı 125 Milyon Dolara İndirdi

Davanın sonucunun Ripple üzerindeki etkisini öngörmek için, geçen Kasım ayında BNB’nin hükümetle yaptığı anlaşmaya piyasanın tepkisini incelemek faydalı olabilir.

BNB, geçen Kasım ayında verilen 4 milyar dolarlık ağır cezadan sonra neredeyse anında toparlandı. Piyasa, Binance’in iş operasyonlarına ve gelecekteki nakit akışlarına olan güvenini korudu ve bu ceza, yeni rekor seviyelere ulaşmasını engellemedi.

Binance ile ABD Adalet Bakanlığı arasında Kasım ayında gerçekleşen uzlaşmadan birkaç ay sonra BNB fiyatı yeni zirveye ulaştı.

Ripple’ın 125 milyon dolarlık cezası, SEC’in talep ettiği 2 milyar dolarlık ceza ile karşılaştırıldığında oldukça düşük kaldı ve bu da şirketin operasyonlarının yasallığını ve düzenliliğini neredeyse komik bir şekilde doğruluyor. Bu durum, ABD ve dünya genelindeki daha temkinli yatırımcıları XRP’ye yatırım yapmaya teşvik edebilir.

Ripple Labs CEO’su Brad Garlinghouse, X platformunda yaptığı paylaşımda, SEC’in talep ettiği cezanın yaklaşık %94 oranında azaltılmasının, “komisyonun haddini aştığını gösterdiğini” belirtti.

Davanın sonuçlanmasının ardından Ripple’ın resmi hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

Bu, Ripple, sektör ve hukukun üstünlüğü için bir zafer. XRP topluluğuna karşı SEC’in rüzgarları artık sona erdi.

2. XRP ETF’si ve Ripple IPO’su Olasılıkları

Brad Garlinghouse, Ripple’ın 2025 yılına kadar halka arzını (IPO) gerçekleştirebileceğini söyledi. Ripple-SEC davasının sonuçlanmasıyla şirket IPO hedefine bir adım daha yaklaştı. Şirketin CEO’su Garlinghouse ayrıca düzenlemeye tabi yatırımcıların talepleri nedeniyle bir Ripple ETF’sinin de kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Garlinghouse, Haziran ayında Fox Business’a verdiği bir röportajda şunları ifade etti:

İnsanlar yalnızca tek bir emtiaya maruz kalmak istemiyor… Bana göre bu çok mantıklı. Sadece tek bir varlıkla sınırlı kalmak istemezsiniz. Bence insanlar, SEC devreye girmeden önce XRP’nin en değerli ikinci dijital varlık olduğunu unutuyorlar.

Mayıs 2022’de Davos’ta CNBC’ye verdiği bir röportajda, Garlinghouse, SEC davası sona erdiğinde Ripple’ın IPO sürecine odaklanacaklarını söylemişti. 7 Ağustos 2024 tarihli mahkeme kararı, Ripple Labs ve XRP yatırımcılarını halka arza (IPO) bir adım daha yaklaştırdı.

Ripple’ın kurucusu Chris Larsen ise davanın sonuçlanmasının ardından şu paylaşımı yaptı:

SEC’in bize karşı başlattığı kontrolsüz kampanya nihayet sona erdi. Umarız bu, bu SEC’in kriptoya karşı savaşının sonu olur.

3. XRPL Ripple’ı DeFi Sektörüne Taşıyor Birçok Web3 yatırımcısı ve altcoin trader’ı, XRP’yi tasarımı nedeniyle merkezi bir platform olarak yorumluyor. Ancak XRP Ledger (XRPL), Ripple’ın işlevselliğini Ethereum ve Solana gibi rakiplerinkiyle aynı şekilde merkeziyetsiz finans ihraçlarını destekleyecek şekilde genişletiyor. Temmuz ayında, kripto analisti CryptoGeek konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: XRP Ledger’in 2025 yılına kadar 30 ila 50 trilyon dolarlık işlemi yönetmesi bekleniyor ve bu işlemlerin muhtemelen XRPL üzerindeki ana DeFi tokeni olan CTF Token’a kayması olasıdır. 4. XRP Balinalarının Yükseliş Sinyalleri XRP fiyatı için uzun vadede yükselişe işaret eden bir diğer faktör de balina aktivitesi. SEC ile Ripple arasındaki davada Yargıç Analisa Torres’in SEC’in talep ettiği 2 milyar dolarlık cezadan çok daha düşük bir cezaya hükmetmesi, XRP balinalarını harekete geçirdi. 1 milyon ila 10 milyon coin arasında XRP tutan balinaların sayısı, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 🚨 23,415,551 #XRP (10,494,379 USD) transferred from #Binance to unknown wallethttps://t.co/701bA9GG8p — Whale Alert (@whale_alert) August 5, 2024 5 Ağustos’ta, SEC’in Ripple davası kararından sadece birkaç saat önce, Binance’de yaklaşık 23,4 milyon XRP tutan bir balina, bu varlıkları bilinmeyen bir cüzdana taşıdı. Blockchain veri şirketi Santiment, Temmuz ayında XRP balinalarının ve DeFi faaliyetlerindeki artışa ilişkin şu açıklamayı kaydetti: XRP Ledger, Temmuz ayında en iyi performans gösterenler arasında yer aldı ve bu performans, zincir üzerindeki yüksek aktivite tarafından desteklendi. Büyük balina işlem seviyeleri ve ağ büyümesi, coin’in %35 oranında aylık artış göstermesine yardımcı oldu ve varlık hafif bir geri çekilme yaşasa da sosyal dominansı şimdi zirvede.