20 Şubat’ta 3.000 doların üzerine yükselen Ethereum’da (ETH) yükseliş trendinin kısa vadede devam edip etmeyeceği tartışılıyor.

Gelin Ethereum’daki yükselişin devam etmesine yol açabilecek faktörlere yakından bakalım.

Özet:

ETH fiyatındaki yükseliş, merkezsiz saklama çözümlerine yönelik giderek artan talep ve Ethereum ağında yaklaşan bir yükseltme, yatırımcıların umutlarını arttırıyor.

Diğer faktörlerin yanı sıra ETH fiyatı düzenleyici gelişmelerden de olumlu etkilenebilir.

Ethereum Yatırımcıları Borsaları Terk Ediyor

Son haftalarda yükseliş trendiyle göz dolduran Ethereum (ETH) dün 2022 yılının Mayıs ayından sonra ilk kez 3.000 dolara ulaştı. Zincir üstü metrikler Etheruem’daki (ETH) yükselişin devam edebileceğini gösteriyor.

Kripto para analitik platformu CryptoQuant’ın verilerine göre son bir aylık süreçte Ethereum’da borsa net akışı büyük ölçüde negatif şekilde gerçekleşti. Hatta borsa net akışı son birkaç günde devasa kırmızı mumların oluştuğu gözlendi.

Yatırımcıların ETH’lerini merkezi platformlardan gözetimsiz kripto para cüzdanlarına göndermesi varlığa uzun vadede duyulan güveni gösteriyor. Bu da uzun vadede bir yükseliş işareti olarak yorumlanıyor. Yatırımcıların ETH’lerini borsalardan çekmesi aynı zamanda varlık üzerindeki satış baskısını da azaltıyor.

Ethereum’da Yaklaşan Yükseltmeler

ETH’nin yakın gelecekte yükseliş trendini sürdürebileceğine dair beklentileri arttıran bir diğer faktör de yaklaşan Dencun yükseltmesi. Bu güncellemeyle birlikte Ethereum ağının verimliliğinin, ölçeklenebilirliğinin ve güvenliğinin artması bekleniyor. Öte yandan bu güncelleme Ethereum’un Solana gibi alternatif blockchain ağlarıyla daha rekabetini de güçlendirmeyi hedefliyor.

Vitalik Buterin bu güncellemenin kendi buluşu olduğunu ve katman-2 ölçeklendirme çözümleri için önemli bir gelişme olarak yorumluyor.

Dencun yükseltmesi, Ethereum’un yol haritasında “The Surge” döneminin başlangıcına işaret ediyor. Hatırlanacağı üzere bir önceki dönem olan The Merge’te Ethereum Proof-of-Work’ten Proof-of-Stake fikir birliği algoritmasına geçmişti.

Verkle Ağacı’nın Ethereum ağına entegrasyonu piyasa katılımcıları tarafından heyecanla bekleniyor. Bu entegrasyonla birlikte Ethereum ağının disk alanı gereksinimlerinin azaltılması, staking node’larının işlevselliğinin arttırılması ve kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi hedefleniyor.

Spot Ethereum ETF’lerinin Olası Onayı

Bu yılın başlarında SEC, ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yaktı. Spot Bitcoin ETF’leri, yatırımcıların tıpkı borsadan hisse alır gibi kolaylıkla ETH’ye yatırım yapmasına olanak sağlıyor. Spot Bitcoin ETF’leri, ihraççı şirketin yatırımcılara sattıkları hisse karşılığında doğrudan BTC tutmasını gerektiriyor.

Spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasından yaklaşık bir ay sonra Bitcoin (BTC) fiyatı 52.900 dolarla son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. SEC’in spot Ethereum ETF’lerine onay vermesi durumunda ETH fiyatında da benzer bir artışın yaşanacağı öngörülüyor.

Halihazırda BlackRock, Franklin Templeton, Grayscale ve daha birçok dev şirket spot Ethereum ETF’lerini başlatmak için SEC’e başvuruda bulundu.

Bitcoin’de Yaklaşan Blok Ödülü Yarılanması

Bitcoin’de dördüncü blok ödülü yarılanmasının bu yılın Nisan ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Her dört yılda bir gerçekleşen blok ödülü yarılanmalarıyla birlikte ağda madencilere ödenen blok ödülü yarı yarıya azaltılıyor.

Bitcoin’in üretim hızının azalması, deflasyonist bir etki yarattığından teorik olarak Bitcoin’i daha değerli hale getiriyor. Geçmişte 2012, 2016 ve 2020 yıllarında gerçekleşen blok ödülü yarılanmalarının ardından BTC fiyatı astronomik yükselişler yaşayarak tüm zamanların en yüksek seviyelerini belirledi. Bu yılki blok ödülü yarılanmasının ardından da benzer bir yükselişin yaşanması bekleniyor.

2021 yılındaki blok ödülü yarılanması sırasında BTC fiyatının 69.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması, ETH fiyatında da benzer bir etki yaratmıştı. O dönemde ETH 4.800 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirlemişti.

Dolayısıyla Bitcoin’deki blok ödülü yarılanması nedeniyle ETH fiyatında da ciddi yükselişlerin yaşayabileceği tahmin ediliyor.