Kripto para borsası BTC-e’nin eski operatörü Alexander Vinnik, ABD ile Rusya arasındaki mahkum takası kapsamında serbest bırakıldı. Bu takas karşılığında uyuşturucu suçlaması nedeniyle Rusya’da tutuklu bulunan Amerikalı öğretmen Marc Fogel de serbest kaldı.

BTC-e’nin Kurucusu ve Hukuki Süreci

2011-2017 yılları arasında BTC-e platformunu işleten Alexander Vinnik, ABD Adalet Bakanlığı tarafından fidye yazılım saldırıları, uyuşturucu ticareti ve kimlik hırsızlığı gibi birçok yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğu gerekçesiyle mahkum edildi. Platformda 6 yılda gerçekleştirilen işlemlerin toplam değerinin 9 milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.

2017 yılında ABD’nin talebiyle Yunanistan’da tutuklanan Vinnik, 2020’de Fransa’ya iade edildi. Burada kara para aklama suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra Yunanistan’a geri gönderilen Vinnik, 2022’de ABD’ye teslim edildi.

Vinnik 2024 yılında hakkındaki kara para aklama suçlamalarını kabul etti ve 20 yıl hapis cezası alma riskiyle karşı karşıya kaldı. ABD’li savcılar, BTC-e borsasını önemli bir kara para aklama merkezi olarak tanımladı ve platformun 120 milyon dolarlık yasa dışı fon akışına aracılık ettiğini öne sürdü.

Bu kapsamda ABD’li yetkililer BTC-e’ye ait milyonlarca dolarlık varlığa el koydu. Bunlar arasında Yeni Zelanda’da ele geçirilen 90 milyon dolar da bulunuyordu. ABD Hazine Bakanlığı, BTC-e’ye 120 milyon dolar para cezası keserken, Vinnik de kişisel olarak 12 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldı.

Fransa, ABD ve Rusya Peşindeydi

ABD, Fransa ve Rusya bir süredir BTC-e’nin eski operatörü Alexander Vinnik’in iadesini talep ediyordu. Rusya sadece 11 bin dolar değerindeki dolandırıcılık suçlamasıyla iade talebinde bulunurken ABD ve Fransa daha geniş kapsamlı mali suçlar nedeniyle yargılanmasını istedi.

2023 yılında Vinnik’in avukatları ABD ile Rusya arasındaki mahkum takasına dahil edilmesi için girişimde bulundu ancak bu çabalar başarısızlıkla sonuçlandı. Sonuç olarak 2025 yılında Vinnik, Amerikalı öğretmen Marc Fogel karşılığında serbest bırakıldı. Anlaşma kapsamında Vinnik, milyonlarca dolarlık mal varlığını kaybedecek ve kalan cezai yükümlülükleriyle yüzleşmeye devam edecek.