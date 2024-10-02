2 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe giren kripto varlık düzenlemesi kapsamında Türkiye’deki kullanıcılara hizmet veren yabancı kripto para platformlarının SPK’dan faaliyet izni alması gerekiyor. Yabancı kripto para platformlarına verilen aylık geçiş süreci 2 Ekim’de yani bugün doluyor.

SPK’ya başvuruda bulunmayan yabancı kripto para platformlarının bugün itibariyle Türkiye’deki pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini sonlandırma zorunluluğu bulunuyor.

2 Temmuz tarihinde yürürlüğe giren kripto varlık düzenlemesi, kripto para piyasalarının düzenleme yetkisini SPK’ya veriyor. Bu kapsamda Türkiye’de faaliyet göstermek isteyen kripto para platformlarının SPK’dan faaliyet izni alması gerekiyor.

2 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeye göre, yurt dışı merkezli kripto platformlarının Türkiye’deki kişilere yönelik faaliyetlerde bulunması, Türkiye’de yerleşik kişilere yasaklanmış kripto hizmetlerinin sunulması izinsiz hizmet sağlayıcılığı olarak kabul ediliyor. Ayrıca, bu platformların Türkiye’de iş yeri açması, Türkçe internet sitesi oluşturması ya da Türkiye’deki kişi veya kurumlar aracılığıyla pazarlama yapması, Türkiye’deki kişilere yönelik faaliyet sayılıyor.

Bu doğrultuda Binance, OKX, Gate.io, BingX gibi çeşitli kripto para borsaları Türkçe dil desteğini kaldırdığını, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini sonlandırdıklarını açıkladı. Türkiye’de faaliyet göstermek için SPK’ya başvuruda bulunan kripto para platformlarının sayısı ise 80’i aştı.

CryptoPotato olarak geride bıraktığımız hafta bildirdiğimiz üzere lider kripto para borsası Binance, 27 Eylül’de Türkçe dil desteğini kaldıracağını açıklamıştı. Bu güncellemeye rağmen Türk kullanıcılar, Binance ürünlerini ve Türkçe müşteri hizmetleri desteğini kullanmaya devam edebilecek. Türkiye’de yerleşik olarak faaliyet gösteren Binance TR platformu ise bu güncellemeden etkilenmeyecek.

Türkiye’de pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini sonlandıran borsalar hala Türk kullanıcılar için erişilebilir olmaya devam edecek.