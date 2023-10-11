ABD merkezli kripto para borsası Uphold, kullanıcılarından birine 10.000 XRP hediye edecek. 5.000 dolar değerindeki bu ödül için hak kazanmak isteyen kullanıcıların uygulama üzerinden kampanyaya katılması gerekiyor.

Uphold borsası daha önce de Birleşik Krallık’taki müşterilerinin XRP işlemleri için %4 para iadesi (cash back) kampanyası başlatmıştı.

Uphold’un XRP Kampanyası

ABD merkezli kripto para borsası Uphold, bu ay kullanıcılarından birine 10.000 XRP (5.000 dolar) hediye edecek. Bu ödüle hak kazanmak isteyen kullanıcıların Uphold borsasında en az 20 dolarlık işlem yapması gerekiyor. Uphold cephesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ekim ayında bir şanslı müşterimize 10.000 XRP hediye edeceğiz. Platformumuzda yaptığınız her 20 dolarlık uygun işlemde çekiliş için bir bilet kazanacaksınız. Ne kadar çok işlem yaparsanız, şansınız o kadar artar!

Uphold borsasının şanslı kullanıcısına hediye edeceği 10.000 XRP şu anda yaklaşık 5.000 dolar değerinde. Uphold borsası, söz konusu kampanyanın yalnızca ABD’de ikamet eden müşterileri için geçerli olduğunu açıkladı.

ABD’nin önde gelen kripto para borsalarından biri olan Uphold’un resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre 10 milyon kullanıcısı bulunuyor ve platform 250’yi aşkın kripto para birimini destekliyor.

Uphold’un Bir Önceki XRP Kampanyası

Uphold kısa bir süre önce de Birleşik Krallık’taki kullanıcıları için XRP kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında Uphold kullanıcıları yaptıkları XRP işlemlerinde %4 oranında para iadesi (cash back) yapacağını açıkladı. Hala devam eden bu kampanyadan ise yalnızca Birleşik Krallık’ta ikamet eden Uphold kullanıcıları yararlanabiliyor.

Uphold’un son dönemde başlattığı bu iki XRP kampanyası, XRP’nin benimsenmesini arttırabilir.

ChatGPT, XRP’nin benimsenmesinin artması, SEC-Ripple davasının sonucu, düzenlemeler konusunda netlik, teknolojik gelişmeler ve piyasa duyarlılığı gibi faktörler neticesinde XRP’nin yeni bir boğa koşusuna başlayabileceğine inanıyor.

Ayrıca aşağıdaki medyaya tıklayarak XRP’nin boğa sezonunda nasıl bir performans sergileyebileceğine dair hazırladığımız videomuza göz atabilirsiniz.