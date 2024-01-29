Polygon, kullanıcı edinimi konusunda 2023 yılının ilk yarısında ilk sırada yer aldı ve daha sonra yılın ikinci yarısında Ethereum tarafından geride bırakıldı.

Blockchain analitik platformu Flipside’ın verilerine göre katman-2 ölçeklendirme çözümü Polygon’un 2023 yılındaki yeni kullanıcı sayısı, Ethereum’un yeni kullanıcı sayısını neredeyse yakaladı.

Is the bull is really here? How can we tell? Data. Sentiment isn't the only thing that's changed lately. According to the data, user behavior is shifting — and with it, crypto markets. We cover it all in The Onchain Crypto User Report 🧵📊👇 pic.twitter.com/IsclNOZhJk — Flipside 📊 (@flipsidecrypto) January 25, 2024

2023 yılında Polygon 15,24, Ethereum ise 15,4 milyon yeni kullanıcı edindi. İki blockchain ağı arasında yalnızca 160.000 cüzdanlık fark bulunuyor.

Polygon 2023 Yılının İlk Yarısında En Çok Kullanıcı Kazanan Ağ Oldu

Analitik platformu Flipside, yeni kullanıcı edinimini şu şekilde tanımlıyor: En az biri 2023 yılında olmak üzere belirli bir blockchain ağında en az iki işlem gerçekleştiren kişi.

Polygon, 2023 yılının ilk yarısında kullanıcı edinimi konusunda ilk sırada yer aldı. Ancak yılın ikinci yarısında Ethereum tekrar liderliği ele geçirdi.

Flipside’ın verilerine göre Polygon kullanıcı edinimi konusunda 2023 yılının en parlak ayını Ocak ayında kaydetti. Polygon, Ocak ayında 2,8 milyon yeni kullanıcı edindi ve bu tüm blockchain ağlarınının edindiği yeni kullanıcı sayısının %40’ından fazlasını oluşturuyor.

2023 yılında en çok yeni kullanıcı kazanan blockchain ağları şu şekilde:

Ethereum: 15.408.536 Polygon 15.240.523 Bitcoin 10.655.223 Solana 5.604.319 Arbitrum 7.378.618 Optimism 3.335.226 Avalanche 2.534.441 Base 1.940.910

Bitcoin sıralamada üçüncü sırada yer alırken onu Solana ve Arbitrum takip ediyor. 8 blockchain ağının listelendiği sıralamanın son üç basamağında ise Optimism, Avalanche ve Base yer alıyor.

Flipside, 8 blockchain ağının 2023 yılı boyunca toplamda 62 milyon yeni kullanıcı kazandığını ve kullanıcı ediniminin Mayıs ayında zirve yaptığını gözlemledi. Flipside’a göre Mayıs ayından sonra ise kullanıcı edinimi kademeli bir şekilde azaldı.

Flipside, özellikle Mart ayında başlayan kullanıcı edinimindeki artış trendinin Silicon Valley Bank’ın çöküşüyle ilişkili olduğunu öne sürüyor. Dolayısıyla bu da Mart ayında ABD’de patlak veren bankacılık kriziyle birlikte merkezi platformlara yönelik güvenin azaldığı ve merkezsiz platformlara yönelik talebin arttığı şeklinde yorumlanabilir.

Coinbase destekli blockchain ağı Base de güçlü bir başlangıç yaptı ve kullanıcı sayısını ciddi şekilde arttırdı. Ancak 2023 yılının son aylarında Base’i çevreleyen heyecan azaldı.

Flipside’ın 2024 Yılı Tahminleri

Flipside, 2023 yılında NFT ile ilgili faaliyetlerde bir düşüş ve merkezsiz finans (DeFi) faaliyetlerine doğru bir ilgi artışı yaşandığını gözlemledi. Flipside, 2024 yılında da merkezsiz finans (DeFi) alanının NFT alanını geride bırakarak hakimiyetini sürdürmeye devam edeceğini öngördü.

Flipside, merkezsiz borsalar (DEX) ve yield farming gibi ürünlerin baskın uygulamalar olarak ön planda kalmaya devam edeceğini öngörürken Ethereum yeniden oluşturma protokolü Eigenlayer gibi yeni DeFi uygulamalarının ortaya çıkacağını iddia ediyor.

Flipside ayrıca kullanıcıların 2024 yılında birden fazla blockchain ağıyla etkileşime gireceğini ve katman-2 ağlarına yönelik kullanıcı etkileşiminin yükseliş trendine başlayacağını öngörüyor.