Polygon, kullanıcı edinimi konusunda 2023 yılının ilk yarısında ilk sırada yer aldı ve daha sonra yılın ikinci yarısında Ethereum tarafından geride bırakıldı.

Blockchain analitik platformu Flipside’ın verilerine göre katman-2 ölçeklendirme çözümü Polygon’un 2023 yılındaki yeni kullanıcı sayısı, Ethereum’un yeni kullanıcı sayısını neredeyse yakaladı.

Is the bull is really here? How can we tell?

Data.

Sentiment isn't the only thing that's changed lately. According to the data, user behavior is shifting — and with it, crypto markets.

We cover it all in The Onchain Crypto User Report 🧵📊👇 pic.twitter.com/IsclNOZhJk

— Flipside 📊 (@flipsidecrypto) January 25, 2024