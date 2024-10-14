ABD ekonomi takviminde yoğun bir hafta daha yatırımcıları bekliyor. Bu haftaki gelişmeler arasında bir dizi rapor ve Fed yetkililerinin konuşmaları yer alıyor.

Kripto para piyasası hafta sonu boyunca dar bir aralıkta işlem görüyordu, bu süreçte piyasadaki fiyat dalgalanmaları de önemli ölçüde azaldı. Ancak bu durum değişmek üzere olabilir.

Bu hafta ABD’de perakende satışlar ve imalat raporları açıklanacak. Bu veriler, ekonomik koşullar ve enflasyon eğilimleri hakkında fikir veren önemli göstergeler olarak kabul ediliyor. Kobeissi Letter konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Artık Fed, seçimler, jeopolitik gerginlikler ve kazanç raporları ön planda.

Haftanın Ekonomik Takvimi: 14-18 Ekim

Geride bıraktığımız hafta ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri beklentinin üzerinde açıklandı ve işsizlik başvurularındaki artış, ABD ekonomisinin gidişatı konusunda kafa karışıklıklarına yol açtı.

Key Events This Week: 1. OPEC Monthly Report – Monday 2. September Retail Sales data – Thursday 3. Philly Fed Manufacturing data- Thursday 4. September Housing Starts data – Friday 5. Total of 11 Fed speaker events this week 6. ~10% of S&P 500 companies report earnings… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) October 13, 2024

Öte yandan açıklanan FOMC tutanakları, faiz komitesi üyelerinin çoğunluğunun 50 baz puanlık yeni bir faiz indirimini desteklediğini ortaya çıkardı. Piyasalar şimdi Kasım ayında %0,25’lik bir faiz indirimi fiyatlamaya başladı.

17 Ekim Perşembe günü ABD’de Eylül Ayı Perakende Satışlar raporu açıklanacak. Bu rapor, tüketicilerin harcama alışkanlıklarını ortaya koyan önemli bir gösterge olup, ekonominin sağlığı ve enflasyonist baskılar hakkında bilgi veriyor. Global Markets Investor, enflasyona göre ayarlanmış perakende satışların son beş aydır düştüğünü ve 2022 yılının Nisan ayından bu yana %3 civarında gerilediğini belirtiyor.

ABD’de Eylül ayı Sanayi Üretimi raporu 17 Ekim Perşembe günü açıklanacak. Bu veri, ABD’deki imalat, madencilik ve enerji üretim hacimlerini gösteriyor ve ekonomik büyüme için öncü bir gösterge niteliği taşıyor. 18 Ekim Cuma günü ise konut piyasasıyla ilgili raporlar açıklanacak.

Hafta boyunca Fed yetkilileri de çeşitli konuşmalar yapacak. 14 Ekim Pazartesi günü Fed Yöneticisi Christopher Waller, 15 Ekim Salı günü San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ve Fed Yöneticisi Adriana Kugler konuşma yapacak.

Bu hafta ayrıca Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup gibi büyük bankalar ve önemli finans kuruluşları da kazanç raporlarını açıklayacak.

Kripto Piyasası Yükselişte

Kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saat içerisinde %0,6 oranında artarak 2,34 trilyon dolara yükseldi. Piyasa hafta sonu boyunca yatay seyir izledikten sonra Bitcoin, 14 Ekim Pazartesi günü Asya seansında 64.000 dolar seviyesini aştı. Bitcoin şu anda 7 aydır devam eden yatay kanalda işlem görüyor. Ethereum da hafta sonu boyunca 2.400 dolar bandında işlem gördükten sonra Asya seansında 2.500 dolar seviyesinin üzerine yükseldi.

Son 24 saatte yaşanan yükselişlere rağmen kripto para piyasası Ekim ayı başından bu yana %5 oranında geriledi ve Ekim ayının yükselişlerle geçtiğine işaret eden “Uptober” beklentisi henüz gerçekleşmedi.