OpenAI’ın Sora’yı tanıtmasının ardından çıkartılan SORA adlı bir token astronomik oranda değer kazandı. Bu token’in OpenAI’ın Sora adlı ürünüyle hiçbir ilgisi bulunmuyor.

Ancak fırsatı değerlendiren bir yatırımcı SORA token’e 137 dolarlık yatırım yaparak 176.000 dolar kâr elde etmeyi başardı.

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Lookonchain tarafından paylaşılan verilere göre söz konusu yatırımcı 0,049 ETH karşılığında 16 milyon SORA token satın aldı.

1.280 Katlık Yatırım Getirisi

Söz konusu gizemli yatırımcı, 12,36 SORA token’i 36,57 ETH karşılığında satarak 102.492 dolarlık kâr realizasyonu yaptı. Yatırımcının cüzdanında tutmaya devam ettiği yaklaşık 74.000 dolar değerindeki 3,64 milyon SORA token de hesaba katıldığında bu yatırımdan 1.280 katlık getiri sağlandığı dikkat çekiyor.

OpenAI’ın Sora adlı ürününü tanıtmasının ardından anonim kişiler tarafından piyasaya sürülen SORA token, astronomik bir yükseliş kaydetti. Her ne kadar SORA token’in OpenAI’ın Sora adlı ürünüyle hiçbir ilgisi olmasada yatırımcılar kâr elde etme fırsatını değerlendirmek için token’e akın etti.

OpenAI’ın Sora adlı ürünü, yapay zeka teknolojisini kullanarak metinleri videoya dönüştürüyor. OpenAI’ın bu hamlesinin ardından kripto para piyasasında yapay zeka projeleri yeniden popülarite kazandı.

CryptoPotato Türkiye olarak bildirdiğimiz üzere OpenAI’ın kurucusu Sam Altman tarafından geliştirilen Worldcoin (WLD) projesi haftalık bazda %193’e varan değer artışı yaşadı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler Worldcoin, Bittensor (TAO) ve Fetch.ai gibi yapay zeka projelerinin ralli yaşayabileceğini düşünüyor. Haftalık bazda Bittensor %17,4, Fetch.ai %45,5 oranında değer kazandı.

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Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin de kısa bir süre öne yapay zeka teknolojisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Buterin, Ethereum’un güvenliğini arttırmak için yapay zeka destekli çözümler kullanabileceklerini belirtti. Ethereum’daki en önemli teknik sorununun kodundaki hatalar olduğunu belirten Buterin, bu soruna çözüm getirebilecek yenlikçi çözümlerin faydalı olabileceğini belirtti.

Söz konusu yatırımcının SORA token’den elde ettiği devasa kâra rağmen varlığın fiyatı son 24 saatte düşüşe geçti. CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %13,41 oranında değer kaybeden SORA 0.0003785 dolardan işlem görüyor.