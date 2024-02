OpenAI’ın Sora’yı tanıtmasının ardından çıkartılan SORA adlı bir token astronomik oranda değer kazandı. Bu token’in OpenAI’ın Sora adlı ürünüyle hiçbir ilgisi bulunmuyor.

Ancak fırsatı değerlendiren bir yatırımcı SORA token’e 137 dolarlık yatırım yaparak 176.000 dolar kâr elde etmeyi başardı.

Lookonchain tarafından paylaşılan verilere göre söz konusu yatırımcı 0,049 ETH karşılığında 16 milyon SORA token satın aldı.

Söz konusu gizemli yatırımcı, 12,36 SORA token’i 36,57 ETH karşılığında satarak 102.492 dolarlık kâr realizasyonu yaptı. Yatırımcının cüzdanında tutmaya devam ettiği yaklaşık 74.000 dolar değerindeki 3,64 milyon SORA token de hesaba katıldığında bu yatırımdan 1.280 katlık getiri sağlandığı dikkat çekiyor.

With less than 0.05 $ETH ($137), this trader made $176K on $SORA, a gain of 1280x!😱

He spent a total of 0.049 $ETH($137) to buy 16M $SORA and sold 12.36M $SORA for 36.57 $ETH($102,492), with 3.64M $SORA($74K) left, the total profit is ~$176K.https://t.co/Z43Vph9NTw pic.twitter.com/cdMjlYSl5D

— Lookonchain (@lookonchain) February 18, 2024