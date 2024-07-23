Söz konusu kapalı toplantı başlangıçta 18 Temmuz 2024 tarihi için planlanmıştı. Ancak sonrasında 25 Temmuz’a ertelendi.

Kapalı toplantıda Ripple ile SEC arasında 3,5 yılı aşkın devam eden dava için uzlaşma kararı çıkacağı tahmin ediliyor. Ancak eski SEC avukatı Marc Fagel, bu gelişmenin somut delillerle desteklenmediğini ve bu nedenle de söz konusu toplantının Ripple ve SEC’in uzlaşmasıyla sonuçlanmayabileceğini düşünüyor. Fagel konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Eğer uygulama ekibi Ripple ile bir anlaşma müzakere etmiş olsaydı, SEC onayı beklerken mahkemeye bildirimde bulunur ve çözüme yönelik kararı bekletirdi.

Ripple-SEC Davası Ne Zaman Sonuçlanacak?

Ripple ile SEC arasındaki yasal savaş, 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam ediyor. Ripple CEO’su Brad Garlinhouse, Fred Rispoli ve diğer birçok önde gelen isim, davanın kısa süre içerisinde sonuçlanacağını öngörüyor.

SEC’in kapalı toplantısı ilk olarak 18 Temmuz 2024 tarihi için planlandı. Bu gelişme toplulukta uzlaşma beklentilerini arttırdı ve XRP fiyatında kayda değer artışlar yaşandı. Toplantının saatler kala iptal edilmesi kripto para topluluğunda hayal kırıklığı yarattı.

Kısa bir süre önce SEC, kapalı toplantıyı 25 Temmuz için yeniden planladı. Bu da davanın uzlaşmayla sonuçlanacağına dair beklentileri yeniden alevlendirdi.

Uzmanların Görüş ve Beklentileri

Şimdiye kadar birçok önde gelen isim, SEC’in kapalı toplantı hamlesinin ardından davanın nihayet sonuçlanacağına dair açıklamalar yaptı. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse da kısa bir süre önce Bloomberg’e verdiği röportajda davanın çok yakında sonuçlanacağını öngördü. Ripple’ın baş hukuk sorumlusu Stuart Alderoty, de bu konuda aynı fikirde.

Ancak Marc Fagel 25 Temmuz’daki kapalı toplantının uzlaşmayla sonuçlanmayabileceğini düşünüyor. Fagel, çözüme yönelik karar aşamasında nihai hükmün önümüzdeki haftalarda gelebileceği görüşünde. Sonuç olarak eski SEC avukatı Marc Fagel’in açıklamaları, bu gelişmenin olası sonuçları hakkında belirsizlik yaratıyor. Davanın önümüzdeki haftalarda nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.