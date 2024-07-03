Avukat Fred Rispoli, 3,5 yılı aşkın süredir devam eden Ripple-SEC davasını Temmuz ayı içerisinde sonuçlanacağına inanıyor.

XRP destekçisi Fred Rispoli’ye Ripple-SEC davasına ilişki görüşleri soruldu. Rispoli, Ripple ve XRP üzerinde kritik bir etkiye sahip olan davanın ne zaman sonuçlanabileceğine dair iki tarih paylaştı.

Avukat, davanın Temmuz ayı sonuna kadar sonuçlanabileceğini, eğer 13 Temmuz’da sonuçlanırsa çok daha şık olabileceğini söyledi.

Hatırlanacağı üzere SEC geride bıraktığımız yıl 13 Temmuz tarihinde Ripple’ın ikincil piyasalarda yaptığı XRP satışlarının menkul kıymet olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetmişti. Bu gelişme sonrasında XRP fiyatı saatler içerisinde %100 değer kazanarak 0,94 dolara kadar yükselmişti.

Şu anda Ripple ve SEC tazminat miktarı konusunda müzakereleri sürdürüyor. Kısa bir süre önce SEC, ceza talebini 2 milyar dolardan 102 milyon dolara düşürdü. Ripple ise SEC’in bu teklifine itiraz etti.

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Ripple cephesi cezanın maksimum 10 milyon dolar olmasını talep ediyor. Ripple, SEC’in davadaki taleplerinin orantısız olduğunu ve herhangi bir dayanağı bulunmadığını savunuyor.

Ripple’da (XRP) Son Durum Ne?

Son 24 saatte kripto para piyasasındaki düşüş trendi devam etti. BTC ve ETH sırasıyla %3,8 ve %3,9 oranında değer kaybetti.

XRP ise son 24 saatlik zaman diliminde %0,2’lik nispeten küçük çaplı bir değer kaybı yaşadı. Analistler ve uzmanlar XRP fiyatının önümüzdeki günlerde 0,50 ve 0,52 dolar dirençlerini geçebileceğine inanıyor. XRP’de en önemli destek olarak ise 0,46 dolar seviyesi dikkat çekiyor.