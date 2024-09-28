Twitter kullanıcısı CryptoTank, XRP’nin gelecekteki fiyat potansiyeline dair önemli bir değerlendirme yaptı.

CryptoTank, XRP’nin kullanım alanlarının genişlemesiyle fiyatının inanılmaz seviyelere çıkacağını belirtti. CryptoTank adlı kullanıcı analizinde XRP’nin finansal sistemde oynayacağı rolün, mevcut fiyat tahminlerinin çok ötesinde olduğunu vurguladı ve bu argümanını çeşitli örneklerle destekledi.

Everyone saying 1k XRP is a fantasy doesn't understand how the utility of XRP will drive price to unbelievable levels. Just to give you an idea of how high XRP will need to be I'll give you some examples… Swift does approx $5-7 trillion in daily volume…. — CryptoTank (@Tank2033js) September 28, 2024

CryptoTank’e göre, XRP’nin değeri spekülasyondan ziyade, sınır ötesi ödemelerde hız ve maliyet avantajıyla finansal sistemde oynayacağı rolle belirlenecek. XRP’nin büyük ödeme ağları ve bankalar tarafından benimsenmesiyle fiyatının mevcut tahminlerin ötesine geçmesi bekleniyor.

CryptoTank büyük finans kurumlarının günlük işlem hacimlerine atıfta bulundu:

SWIFT: 5-7 trilyon dolar

JPMorgan: 9-10 trilyon dolar

BoA (Bank of America): 6-8 trilyon dolar

SBI: 2-3 trilyon dolar

Analizde bu kurumların özellikle de Swift’in sınır ötesi ödemeler için RippleNet’e entegre olduğu belirtildi. Swift şu anda yalnızca mesajlaşma kısmını yönetirken, gerçek zamanlı yerleşim işlemleri Avrupa’da TARGET2, ABD’de ise FEDWIRE gibi sistemlerle yürütülüyor. RippleNet ise bu sürecin hem mesajlaşma hem de yerleşimini XRP ile birlikte 3-5 saniye içinde gerçekleştirebiliyor.

SWIFT’te işlem ücretleri 20 ile 50 dolar aralığındayken aynı işlem XRP ile birkaç kuruş karşılığında gerçekleştirilebiliyor. Bu da bankaların Ripple’ın RippleNet altyapısını kullanarak yüz milyarca dolarlık tasarruf etmesine olanak sağlıyor.

SWIFT’in işlem hacminin yalnızca %10’unun RippleNet üzerinde gerçekleştirilmesi dahi günlük 500 milyar dolarlık işlem hacmine denk geliyor. Bu noktada, derin likidite havuzlarının devreye girdiği belirtiliyor. Bankalar, kendi dijital para birimleri (CBDC’ler) ve token’larıyla işlem yapacak ve bu token’lar XRPL (XRP Ledger) üzerindeki likidite havuzlarıyla bağlantılı olacak.

Örneğin, New York’taki bir bankanın Londra’daki bir bankaya ödeme göndermesi gerektiğinde, ödeme Swift aracılığıyla XRP kullanılarak gerçekleştirilecek ve işlemler AMM (Otomatik Piyasa Yapıcı) üzerinden derin likidite havuzlarına erişerek tamamlanacak.

CryptoTank, bu işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için likidite havuzlarında, işlem hacminin yaklaşık iki katı kadar bir değer bulunması gerektiğini ifade ediyor. Bu da SWIFT’in işlem hacminin %10’luk kısmı için RippleNet’te 1 trilyon dolarlık likidite havuzuna ihtiyaç duyulduğu anlamına geliyor. Zira bankaların başarısız işlemlere tahammülü olmadığından, likidite havuzlarının yeterli büyüklükte olması şart.

CryptoTank bu senaryonun gerçekleşmesi halinde dolaşımdaki 56 milyar XRP’lik arzın yanıltıcı olabileceğini söylüyor. Güncel verilere göre 44 milyar XRP Ripple tarafından emanet hesaplarda tutulurken, borsalarda tutulan arz ise 1 milyar XRP seviyesinde. CryptoTank, bu arzın yaklaşık 10-20 milyar kadarının likidite havuzlarına tahsis edileceğini tahmin ediyor. 10 milyar XRP’lik bir arz üzerinden yapılan hesaplamada, 1 trilyon dolarlık bir likidite havuzunu yönetmek için XRP’nin fiyatının 100 dolara ulaşması gerektiği belirtiliyor.

Elbette bu, Ripple’ın SWIFT’in işlem hacminin %10’luk kısmını gerçekleştirdiği senaryo için geçerli bir hesaplama. CryptoTank, diğer büyük kurumların ve bankaların da oyuna dahil olduğu senaryoda XRP fiyatının daha yüksek seviyelere ulaşmasının kaçınılmaz olduğunu düşünüyor.

CryptoTank, XRP’nin fiyatının küresel finansal sistemdeki rolünü yerine getirebilmesi için çok yüksek seviyelere çıkmasının kaçınılmaz olduğunu tahmin ediyor.

CryptoTank bu analizinin varsayımsal olduğunu ve XRP’nin yeni finansal sistemdeki rolünü netleştirmeyi amaçladığını belirtti.