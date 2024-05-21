Analist Javon Marks, boğa kırılımı sonucunda XRP fiyatının 15-20 dolar aralığına yükseleceğini öngörüyor. Analist, bu öngörüsünü XRP’nin güçlü RSI momentumuna dayandırıyor.

XRP Kritik Virajda

Teknik analiz verileri, XRP’nin önemli bir yakınsama noktasına yaklaştığını gösteriyor. Analist Javon Marks, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergesine dikkat çekti. Marks’a göre bu gösterge, kısa bir süre içerisinde XRP’de boğa kırılımı gerçekleşeceğini gösteriyor.

Marks, XRP grafiğinde RSI göstergesinin bir dizi alçalan tepe ve yükselen dipler oluşturduğunu söyledi. Sonuç olarak bu, azalan trend çizgisi, fiyatın simetrik üçgen modeli içinde konsolide olurken momentumda bir azalma olduğu şeklinde yorumlanıyor.

Javon Marks bu tür hareketliliklerin genellikle devasa fiyat dalgalanmalarının habercisi olduğunu söyledi. Bu hareketlilik her iki yönde de gerçekleşebilir.

Marks’a göre RSI modeli yukarı yönlü bir kırılma olasılığını destekliyor. Analist bu kırılımın gerçekleşmesi halinde piyasa koşullarına da bağlı olarak XRP’nin kolaylıkla %2.000’lik artışla 15-20 dolar aralığına yükselebileceğini söyledi.

Javon Marks, bu senaryoda XRP’nin 20 kat ile 36 kat arasında yükseliş yaşayabileceğini öngörüyor. Marks’ın uzun vadeli hedefi ise %2.905’lik artışa işaret eden 19,82 dolar seviyesi.

XRP’deki Tarihsel Fiyat Hareketlilikleri

Javon Marks, XRP’nin 2018 yılının başlarında 3,84 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığına dikkat çekti. Bu, XRP’nin o dönemki en düşük fiyatından %2.907’lik artış yaşadığı anlamına geliyor.

Bu, Javon Marks’ın ilk XRP fiyat tahmini değil. Analist, daha önce yayınladığı bir başka analizde XRP’nin 200 dolara ulaşacağını öngörmüştü. Bu, şu sıralar 0,55 dolar seviyesinde işlem gören XRP için yaklaşık 40 katlık bir artış anlamına geliyor.

Javon Marks bu öngörüsünü XRP’nin 2017 ile 2018 yıllarındaki boğa sezonu sırasında kaydettiği performansa dayandırıyor. XRP o tarihler arasında yaklaşık 75 katlık artış yaşamıştı.

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