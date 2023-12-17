Bazı analistlere göre Cardano (ADA) fiyatı, Bitcoin’deki blok ödülü yarılanmasının ardından kolaylıkla 10 doların üzerine yükselebilir.

Özet:

Cardano’nun (ADA) son dönemde kaydettiği göz kamaştıran performans sonrası, analistlerin varlığa ilgisi bir hayli arttı. Kısabir süre önce 0,67 dolarla son 19 ayın en yüksek seviyesini belirleyen Cardano’da (ADA) analistler gelecek yıl devasa yükselişler yaşanacağını öngörüyor.

Dan Gambardello ve Ali Martinez gibi kripto para analistleri, ADA için sırasıyla 11 ve 10 dolarlık fiyat tahmininde bulundu. Tyler Strejilevich ise en son trendlere atıfta bulunarak ADA fiyatında %6.000’lik bir artış yaşanacağını öngörüyor.

Cardano’da (ADA) yatırımcıların yarısından fazlası şu anda kârda. Bununla birlikte Cardano ağında toplam kilitli değer (TVL) de 400 milyon doları aştı.

Cardano (ADA) Yükselir mi?

Cardano (ADA) bu ayın başlarında 0,67 dolarla son 19 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Son günlerde yaşanan küçük çaplı fiyat düzeltmelerine rağmen Cardano (ADA) hala 0,59 doların üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bununla birlikte ADA’nın son dönemde kaydettiği göz kamaştıran performans sonrasında analistlerin varlığa ilgisi arttı. Birçok analist, 2024 yılında ADA’da güçlü yükselişler yaşanacağını öngörüyor.

Crypto Capital Venture’ın kurucusu Dan Gambardello, Bitcoin’deki blok ödülü yarılanmasından sonra Cardano’nun (ADA) 11 dolara yükseleceğini öngörüyor. Dan Gambardello, bu yükseliş öngörüsünü teknik göstergelere dayandırıyor.

Bir diğer kripto para analisti Ali Martinez ise Cardano (ADA) fiyatının 10 dolara yükseleceğini öngörüyor. Ali Martinez, ADA’nın bu fiyat seviyesine 2024 yılının yaz aylarına kadar ulaşacağını tahmin ediyor.

Öte yandan Twitter analisti Tyler Strejilevich astronomik bir tahmine imza atarak Cardano (ADA) fiyatının %6.000 oranında değer kazanabileceğini iddia etti.

Cardano (ADA) hakkında yakın dönemde yapılan diğer fiyat tahminlerine göz atmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayarak hazırladığımız YouTube videomuza göz atabilirsiniz.

Cardano (ADA) Haberleri ve Zincir Üstü Verileri

Cardano (ADA) son dönemde kaydettiği performansla yatırımcılarını sevindirdi. Bununla birlikte IntoTheBlock verileri, şu anda Cardano (ADA) yatırımcılarının %50’sinden fazlasının kârda olduğunu gösteriyor. CryptoPotato olarak bundan yaklaşık iki hafta önce, Cardano ağında kârda olan yatırımcıların oranının %35 seviyesinde olduğunu bildirmiştik.

Öte yandan Cardano ağındaki toplam kilitli değer (TVL) de yükselişini sürdürüyor. Cardano ağının TVL’si son birkaç gün içerisinde 400 milyon doları aştı.

Kısa bir süre önce açıklamalarda bulunan kripto para destekçisi ve Mechanism Capital’in kurucu ortağı Andrew Kang, Cardano’da 2020-2021 yılları arasında gerçekleşen bir önceki yükseliş trendinin nedenine dair bir teori ortaya attı. Andrew Kang, Cardano’da o dönemde yaşanan %5.000’lik yükselişin arkasında Çinli yatırımcılar olduğunu iddia etti. Adnrew Kang konuyla ilgili olarak şu Twitter paylaşımını yaptı:

Çinli aileler ve köylüler 2020 yılında ADA satın alıyordu ve 50 katlık bir yükselişe yol açtılar. Bu aklınızdan çıkarmayın.