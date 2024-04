Bitcoin fiyatı Pazartesi günü Asya seansının ardından düşüşe geçti. Analistler düzeltmenin derinleşeceğini ve düşüş trendinin devam edeceğini öngörüyor.

Bitcoin 14 Mart 2024 tarihinde kaydettiği 73.400 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana yaklaşık %15 oranında değer kaybetti. 29 Nisan’da 62.000 doların altına gerileyen BTC böylelikle son 10 günün en düşük seviyesini kaydetti.

Stockmoney Lizards adlı bir analist, 28 Nisan’da yaptığı paylaşımda yarılanmanın tamamlanmasının ardından Bitcoin’in düşüş trendine devam ettiğine dikkat çekti.

Bitcoin’in şu anda bir fiyat düzeltmesi içerisinde olduğunu söyleyen Stockmoney Lizards, varlığın fiyatının 50.000 dolara gerileyebileceğini söyledi.

Jeopolitik gerilimler ve makroekonomik gelişmeler neticesinde birçok kişinin piyasaya güven duymadığını söyleyen Stockmoney Lizards, fiyat düzeltmesi riskine dikkat çekti.

2023 yılının ikinci yarısından bu yana ciddi bir yükseliş yaşayan Bitcoin’in bu performansı sonrasında fiyat düzeltmesine gitmesi oldukça normal. Öte yandan savaş, resesyon korkuları, enflasyon ve ETF alımlarının azalması gibi gelişmeler de piyasa duyarlılığını olumsuz etkiliyor.

Analistler Bitcoin’de 60 bin dolar, 56 bin dolar ve 52 bin dolar desteklerine dikkat çekti ve Bitcoin’in bu destekleri test edebileceğini söyledi.

Bu hafta ABD merkez bankası Fed, faiz kararını açıklayacak. Enflasyon oranının beklenenden yüksek seyretmesi nedeniyle Fed’in politika faizini sabit bırakması olası görünüyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde BTC’deki fiyat düzeltmesi derinleşebilir ve 60.000 doların altına gerileyebilir.

Kripto para yatırımcısı CrypNuevo ise yaptığı paylaşımda takipçilerine önümüzdeki günlerde dikkatli olmalarını tavsiye etti.

Glassnode analisti Checkmatey ise gidişatın o kadar da kötü olmadığına inanıyor. Checkmatey, düzeltmenin ilk aşamasında BTC’lerini satan bireysel yatırımcıların tekrar BTC biriktirmeye başladığını söyledi.

The #Bitcoin retail holders, who are apparently degenerates who will sell on the first sign of a correction…

…appear to be stacking sats once again.

Shrimp (<1 $BTC) are accumulating 12.2k $BTC per month as it stands. https://t.co/kOzSPu5Yx1 pic.twitter.com/j4OU6iMiKD

— _Checkmate 🟠🔑⚡☢️🛢️ (@_Checkmatey_) April 28, 2024