Analist, Bitcoin’in geçmişteki performansının, gelecekte de aynı performansı göstereceği anlamına gelmediğini ancak tarih tekerrür ederse Bitcoin’in önümüzdeki aylarda kayda değer bir yükseliş yaşayabileceğini öngördü.

Özet:

Bitcoin’de bir sonraki hedef 48.000 dolar olabilir. Lider kripto para birimi Bitcoin bu hafta kolaylıkla 35.000 dolara kadar yükseldi. Önde gelen bir analist tarafından yapılan teknik analiz, BTC fiyatının yükselişine devam edip 2023 yılından önce 48.000 dolara yükselebileceğini öngörüyor.

Bitcoin son bir haftalık süreçte %20 oranında değer kazandı. Bu nedenle birçok kişi, Bitcoin’de yeni bir boğa koşusunun başladığını düşünüyor.

Yaşanan son yükselişlerle birlikte Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti son 2,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bitcoin’de Teknik Analizler Yükselişe İşaret Ediyor

Bitcoin, Temmuz ayından bu yana 30.000 doların üzerine yükselmekte başarısız oluyordu. Bununla birlikte BTC fiyatı 2022 yılının Mayıs ayından bu yana 32.000 doların üzerine yükselmemişti.

Analist Kempenaer, MarketWatch’a gönderdiği e-postada Bitcoin için bir sonraki ana direnç seviyelerinin 47.000 dolar ile 48.000 dolar aralığında olduğunu belirtti. Kempenaer, Bitcoin’in yıl sonundan önce bu direnç bölgesini test edeceğini öngördü.

Elbette tarih her zaman tekerrür etmeyebilir ancak Bitcoin’in geçmişteki fiyat performansı da Kempenaer’ın 48.000 dolarlık öngörüsünü destekliyor.

Kripto para türev ürünleri platformu Deribit’in analistleri ise Bitcoin’de salı günü yaşanan fiyat kırılımının, astronomik bir yükseliş trendine işaret ettiğini öngörüyor. Bitcoin yükseliş trendindeyken 32.000 doları en son geçtiğinde takvimler 2021 yılının Temmuz ayını gösteriyordu. Aynı yılın Kasım ayında ise Bitcoin 69.000 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Yakın zamanda yapılan Bitcoin (BTC) fiyat tahminlerine göz atmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Bitcoin Neden Yükseliyor?

Kripto para piyasasında SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularını onaylanacağına dair beklentiler iyiden iyiye arttı. Mahkeme kısa bir süre önce SEC’in Bitcoin vadeli ETF’lerini onaylarken spot Bitcoin ETF’lerini onaylamamasının tutarsız olduğunu belirtti. Grayscale’ın SEC’e açtığı davada çıkan bu mahkeme kararı, ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair beklentileri ciddi şekilde arttırdı.

Öte yandan Ripple’ın SEC’e karşı verdiği yasal mücadelede ardı ardına elde ettiği zaferler sonucunda SEC’in kripto para piyasasına yönelik tutumu yumuşadı.

Bununla birlikte Bitcoin’in çok yıllı piyasa döngüsünün de sonuna yaklaşılıyor. 2024 yılının Nisan ayında Bitcoin’de dördüncü blok ödülü yarılanması gerçekleşecek. Bu yarılanmayla birlikte önümüzdeki 4 yıllık süreçte Bitcoin üretimi yarı yarıya azalacak. Bitcoin’deki piyasa döngüleri sık sık blok ödülü yarılanmalarıyla ilişkilendiriliyor.

Son olarak Fed’in önümüzdeki dönemde faiz oranlarını düşürmesi bekleniyor. City Index konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin’in 4 yıllık yarılanma döngüsünde tarihsel olarak yükseliş dönemine girmesi ve büyük merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmeyi neredeyse tamamlamış gibi görünüyor.