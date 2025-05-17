Kripto para analisti EAGRAG CRYPTO, Bitcoin’in 175.000 dolar seviyesine yükselme olasılığının bir hayli yüksek olduğunu düşünüyor. Analiste göre Bitcoin bu tahmini 21 haftalık EMA üzerindeki kapanışlar ve önceki büyük rallilerle destekliyor.

Bitcoin şu anda 103.000 dolar civarında dengede kalırken, analistlere göre bu sessizlik bir fırtınanın habercisi olabilir.

Boğa Senaryosu: Hedef 175.000 Dolar

EAGRAG CRYPTO, X hesabında Bitcoin’in bir sonraki döngü zirvesinin 175.000 dolar olduğunu iddia etti. Analist, 2017’deki 20.000 dolarlık zirvenin 10 katına işaret eden EMA kırılmalarına dikkat çekiyor. Geçmişte BTC, 21 haftalık EMA üzerinde kapandığında güçlü ralli yaptı: İlk pump %60, ikincisi %170, üçüncüsü %75; ortalama %101’lik yükseliş. Egrag, bu ortalamayı mevcut piyasa momentumuna uygulayarak hedef fiyatı ortaya koyuyor:

“Erkekler yalan söyler, kadınlar yalan söyler, ama sayılar yalan söylemez.”

Buna karşılık, yatırımcı Daan Crypto Trades daha temkinli. Ona göre Bitcoin hafta sonunda 101.000 dolar ile 105.000 dolar aralığında yatay hareket etmeye devam edecek. “Şimdilik Bitcoin’de çok fazla hareket beklemeyin” diyor.

$BTC Weekend time. Price action was already pretty slow prior to the weekend so I suspect we won't see that much action from Bitcoin for now. We do have quite a tight range between roughly $101K-$105K so keep an eye out for a breakout from that range next week. pic.twitter.com/s7vzKhJ2Tk — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) May 17, 2025

Düşüş Senaryosu: CME Boşluğu Risk Yaratıyor

Fakat hala 91.970 dolar ile 92.520 dolar aralığında doldurulmamış bir CME boşluğu (gap) var. Bazı analistlere göre Bitcoin, yukarıya ivme kazanması için önce bu seviyeye gerilemek zorunda kalabilir. EAGRAG CRYPTO’ya göre bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Bitcoin’de %12’lik önemli bir geri çekilme yaşanabilir.

#BTC – CME Gap Still Not Filled ($91,970 – $92,520) 🔴🚧: ⚠️Remember, I was the first to point out that the CME gap in the range above still remains unfilled. ❗️📉 🔳From the current price, #BTC would need to drop around 12% to close this gap. But I believe it’s more likely to… pic.twitter.com/Wa3vfiOYdS — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) May 17, 2025

Yine de, önce 130.000 dolar ile 140.000 dolar Fibonacci bölgesine bir ralli, ardından %33’lük bir düzeltme ve son olarak 175.000 dolara uzanan bir yükseliş olabileceğini belirtiyor.

Şu anda Bitcoin, ocak ayında kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesinin %4,9 altında bulunuyor. Son yedi günde ise fiyat %0,4 gerilerken, altcoin’lere kıyasla daha iyi performans gösterdi.

Şimdi gözler Bitcoin’de. Bitcoin ilk olarak analistlerin öngördüğü gibi 175.000 dolara mı yükselecek, yoksa önce CME boşluğunu kapatmak için gerileme mi yaşanacak?