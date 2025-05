Kripto para analisti EAGRAG CRYPTO, Bitcoin’in 175.000 dolar seviyesine yükselme olasılığının bir hayli yüksek olduğunu düşünüyor. Analiste göre Bitcoin bu tahmini 21 haftalık EMA üzerindeki kapanışlar ve önceki büyük rallilerle destekliyor.

Bitcoin şu anda 103.000 dolar civarında dengede kalırken, analistlere göre bu sessizlik bir fırtınanın habercisi olabilir.

EAGRAG CRYPTO, X hesabında Bitcoin’in bir sonraki döngü zirvesinin 175.000 dolar olduğunu iddia etti. Analist, 2017’deki 20.000 dolarlık zirvenin 10 katına işaret eden EMA kırılmalarına dikkat çekiyor. Geçmişte BTC, 21 haftalık EMA üzerinde kapandığında güçlü ralli yaptı: İlk pump %60, ikincisi %170, üçüncüsü %75; ortalama %101’lik yükseliş. Egrag, bu ortalamayı mevcut piyasa momentumuna uygulayarak hedef fiyatı ortaya koyuyor:

Buna karşılık, yatırımcı Daan Crypto Trades daha temkinli. Ona göre Bitcoin hafta sonunda 101.000 dolar ile 105.000 dolar aralığında yatay hareket etmeye devam edecek. “Şimdilik Bitcoin’de çok fazla hareket beklemeyin” diyor.

$BTC Weekend time. Price action was already pretty slow prior to the weekend so I suspect we won't see that much action from Bitcoin for now.

We do have quite a tight range between roughly $101K-$105K so keep an eye out for a breakout from that range next week. pic.twitter.com/s7vzKhJ2Tk

— Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) May 17, 2025