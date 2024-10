Kripto para piyasasındaki yükseliş trendine rağmen XRP beklentilerin altında performans sergilemeye devam ediyor.

Özet:

Lider kripto para birimi Bitcoin’in 71.985 dolara yükselmesiyle altcoin’ler de yönünü yukarıya çevirdi. Bu süreçte Dogecoin (DOGE) gibi popüler kripto paralar kayda değer yükselişler yaşadı. Ancak buna rağmen Ripple’ın XRP’si beklentilerin altında kalmaya devam ediyor.

CoinGecko verilerine göre son bir haftalık süreçte %19,2 oranında değer kazanan DOGE, 0,1692 dolarla son 5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak XRP ise son bir haftalık süreçte %4 oranında düşüş kaydetti ve 0,52 dolar bandında işlem görüyor.

XRP fiyatının bu denli zayıf performans göstermesinin en önemli nedenlerinden biri olarak devam eden Ripple-SEC davası gösteriliyor. 2020 yılının Aralık ayında başlayan Ripple-SEC davası, Ağustos ayında sonuçlandı. Ancak SEC ve Ripple’ın karşılıklı temyiz başvurularında bulunmasıyla davada yeni bir sürece girildi.

Ripple-SEC davasına rağmen bazı analistler XRP’nin güçlü bir yükseliş yaşayabileceğini öngörüyor. Bunlardan biri olan EGRAG CRYPTO, XRP’nin 0,5930 dolar direncini aşması halinde yıl sonuna kadar $7,50 seviyesine ulaşabileceğini iddia etti. Bir diğer analist Dark Defender ise XRP yükselişinin genellikle Bitcoin’in piyasa hakimiyetinin düşüşe geçtiği dönemlerde başladığını belirtti.

When #bitcoin dominance is in decline:$XRP Bull Run Starts.

It was the case in 2017 & 2021.

The story repeats itself:

XRP Run In a Nutshell. pic.twitter.com/xMQAJEgohX

— Dark Defender (@DefendDark) October 28, 2024