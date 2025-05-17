Bitcoin fiyatı gün içinde 103.000 doların altına gerilese de, alıcıların devreye girmesiyle tekrar bu seviyenin üzerine çıktı.

Ancak son 24 saatte özellikle büyük piyasa değerine sahip altcoin’lerde ciddi kayıplar yaşandı. PI, en büyük düşüşü yaşayan altcoin olarak öne çıktı.

Bitcoin Sakinliğini Koruyor

Bitcoin haftaya güçlü bir başlangıç yaparak 104.000 doların altından yükselişe geçti ve 106.000 dolar seviyesine yaklaşarak son birkaç ayın zirvesini gördü. Bu yükseliş, ABD ile Çin arasında varılan ticaret anlaşmasının ardından geldi.

Ancak BTC bu yükselişini sürdüremedi ve birkaç saat içinde yaklaşık 5.000 dolar gerileyerek haftanın en düşük seviyesi olan 101.000 doların altına indi. Yine de alıcılar, fiyatı 100.000 doların altına düşürmedi ve kripto para tekrar toparlanarak perşembe günü 105.000 dolara yükseldi.

Cuma günü bir kez daha satış baskısı görülse de, Bitcoin genel olarak 102.500–104.000 dolar aralığında dalgalandı. Son 24 saatte de bu seviyelerde hafif hareketler izlenirken, BTC şu anda üst banda yakın seyrediyor.

Bitcoin’in piyasa değeri 2,05 trilyon doların üzerinde kalmaya devam ediyor. BTC’nin altcoin’lere karşı hakimiyeti ise günlük bazda %0,5 artarak %60,4 seviyesine ulaştı.

PI Düşüşte Lider

Büyük piyasa değerine sahip altcoin’lerin çoğu son 24 saatte değer kaybetti. Ethereum (ETH) %3 düşüşle 2.500 doların altına indi. Dogecoin (DOGE) benzer bir oranda gerilerken, SHIB ve LINK %4’ün üzerinde kayıp yaşadı.

En büyük günlük düşüş ise PI token’ında görüldü. Pi Network’ün yerel token’ı %20 değer kaybederek 0,7 doların altına geriledi. Bugün kayıpta olan diğer büyük altcoin’ler arasında PEPE, UNI, ONDO, AAVE, NEAR, APT ve daha fazlası yer alıyor.

Toplam kripto para piyasa değeri bir günde 70 milyar dolar azalarak 3,4 trilyon dolara geriledi.