ChatGPT rakibi Perplexity’ye 2024 yılında Bitcoin’den (BTC) daha iyi performans sergileyebilecek kripto paraları sorduk. İşte Perplexity’nin bu konudaki görüşleri…

Bitcoin 2024 yılına harika bir başlangıç yaptı. Bu başlangıçta SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine onay vermesi de etkili oldu. Ayrıca 2024 yılının şimdiye kadarki bölümünde BTC’nin küresel benimsenmesi de önemli ölçüde arttı.

Bitcoin’de dördüncü blok ödülü yarılanmasının bu yılın Nisan ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Sonuç olarak tüm bu gelişmeler ışığında 2024 yılının hem Bitcoin hem de kripto para piyasasının geri kalanı için olumlu geçmesi bekleniyor.

Önde gelen analistler tarafından yapılan bazı tahminler, Bitcoin (BTC) fiyatının 150 bin dolara kadar yükselebileceğini gösteriyor. Bu da şimdiki seviyelerden yaklaşık 3 katlık bir artışa işarete ediyor.

Bitcoin’in yükselişe geçmesiyle altcoin’lerin de yönlerini yukarıya çevireceği tahmin ediliyor. Bu nedenle 2024 yılında Bitcoin’den (BTC) daha iyi performans sergileyebilecek kripto paralar merak ediliyor.

İşte Perplexity’ye göre 2024 yılında Bitcoin’den daha iyi performans sergileyebilecek kripto paralar…

ETH, SOL, AVAX ve Daha Fazlası

Perplexity’nin listesinde 6 kripto para yer alıyor. 2024 yılında Bitcoin’den daha fazla yükseleceğini öngördüğü kripto paralar arasında ilk sırada Ethereum (ETH) yer alıyor. Aslında Ethereum 2023 yılında oldukça sessiz kaldı ve yalnızca %83 oranında değer kazandı.

Ancak buna rağmen Ethereum, DeFi, NFT ve diğer alanlar söz konusu olduğunda hala en çok kullanılan blockchain ağı ve bu nedenle yüksek bir potansiyele sahip. Perplexity, Ethereum’un 2024 yılında çok daha büyük yükselişler yaşayabileceğine inanıyor.

Ethereum ekosisteminde bu yıl birkaç önemli güncelleme gerçekleşecek. Öte yandan Ethereum’da işlem ücretleri düşüren ve işlem hızları arttıran birçok katman-2 ölçeklendirme çözümü var.

Perplexity’nin listesinin devamında Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cardano (ADA), Chainlink (LINK) ve Polkadot (DOT) yer alıyor. Solana (SOL) 2023 yılında en iyi performans gösteren kripto paralar arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Ethereum’a rakip olarak geliştirilen Solana (SOL) yıllar içerisinde bu konuda oldukça iddialı olduğunu kanıtladı. Solana ağı şu anda birçok DeFi, NFT ve memecoin projesine ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte Solana zaman zaman ağ kesintilerine maruz kalmaya devam etse de bu henüz SOL fiyatı üzerinde pek de olumsuz bir etki yaratmadı.

Ethereum’a rakip olarak geliştirilen Avalanche, Cardano ve Polkadot da listede yer alıyor. Bununla birlikte merkezsiz oracle ağı Chainlink de Perplexity’nin listesinde yer bulmayı başardı. Chainlink’in token’i LINK kısa bir süre önce 20 doların üzerine yükselerek son birkaç yılın en yüksek seviyesini kaydetti.

Perplexity bu kripto para projelerinin ölçeklenebilirlik, DeFi, NFT gibi çeşitli özellikleriyle tanınındığını belirtti.

En İyisi Hangisi?

Perplexity’ye 2024’te en çok yükseliş yaşama potansiyeline sahip kripto paraları sorduğumuzda Bitcoin’den bahsetmedi ve yine yukarıdaki kripto paralara yer verdi.

Perplexity, Ethereum ve Solana ağlarında sürekli artan toplam kilitli değer (TVL) metriğine dikkat çekti.

Perplexity, her ne kadar piyasa değeri DOT ve LINK’ten çok daha yüksek olsa da AVAX’ı altcoin’lerin siyah atı olarak tanımladı.

Yapay zeka botu son olarak kripto paralara yatırım yapmanın, fiyat dalgalanmaları ve birçok ülkedeki finansal düzenlemeler nedeniyle oldukça riskli bir tercih olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.