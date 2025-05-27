Kripto para analisti Rekt Fencer, kripto para piyasasında yakında başlayabilecek büyük bir altcoin sezonuna işaret ederek, beş altcoin’in 50 ila 100 kat arasında potansiyel kazançlar sağlayabileceğini öne sürdü. Analiste göre, sermaye akışındaki değişimler ve zincir üstü veriler büyük bir ralliye zemin hazırlıyor.

Özet:

Analist, GRASS, PENDLE, ONDO, ENA ve SEI token’larının patlama potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Stabilcoin arzı, 2021 başından bu yana 50 milyar dolardan 250 milyar dolara yükseldi.

Bitcoin’in piyasa hakimiyeti %65,4’ten %61,2’ye düştü, ETH/BTC oranı 0,018’den 0,025’e çıktı.

Tüm bu veriler, sermayenin altcoin’lere doğru kaydığını gösteriyor.

Altcoin Sezonu Sinyalleri Güçleniyor

Rekt Fencer, 27 Mayıs’ta X üzerinden paylaştığı analizinde şu yorumu yaptı:

“Piyasaya daha fazla sermaye giriyorsa, risk alma iştahı artıyor demektir. Altcoin sezonu sandığınızdan daha yakın.”

Stabilcoin arzı, 2021 başından bu yana 5 kat arttı. BTC dominansı, son haftalarda gerileyerek altcoin’ler lehine pozisyon oluşturdu. ETH/BTC oranı, 3 yıllık düşüş trendini kırdı.

“BTC dominansı arz bölgesinde, ETH/BTC talep bölgesinde. Bu yapı, önceki altcoin rallisini tetiklemişti.” diyen analist, benzer bir hareketin kapıda olabileceğini ifade etti.

İşte Rekt Fencer’ın Takibindeki 5 Altcoin:

Rekt Fencer’ın radarındaki altcoin’ler arasında, merkeziyetsiz altyapıya odaklanan Grass (GRASS) öne çıkıyor. Son 30 günde yaklaşık %50 değer kazanan token, kısa vadede %2,5’lik bir geri çekilme yaşasa da yatırımcı ilgisini koruyor.

Bir diğer dikkat çeken isim Pendle (PENDLE). DeFi alanında getiri vadeli işlemleri sunan bu altcoin, son 30 günde %30’a yakın yükseldi. Ancak yıllık bazda hâlâ %36 geride ve bu da yeni alım fırsatlarına işaret ediyor olabilir.

Ondo (ONDO) ise gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenleştirilmesine odaklanan bir proje. 2,9 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan token, son bir yılda %24,5 düşse de analistlere göre potansiyelini koruyor.

Ethena (ENA), delta-nötr stETH pozisyonlarıyla getiri sağlayan sentetik bir dolar çözümü sunuyor. Fiyatı son günlerde sabit kalsa da protokolün sunduğu faydalar, duyarlılığın pozitife dönmesi durumunda hızlı bir revalüasyon yaratabilir.

Son olarak Sei (SEI), yüksek hızlı mimarisi ve DEX odaklı yapısıyla dikkat çekiyor. Yıllık bazda %59 kayıp yaşayan token, son bir ayda %10’un üzerinde toparlanarak analistin “geri dönüş potansiyeli” taşıyan projeler listesine girdi.

Sonuç olarak eğer piyasa risk almaya dönerse, bu 5 altcoin Rekt Fencer’a göre önümüzdeki altcoin sezonunun öncüsü olabilir.