Bitcoin saatler önce 31.000 dolara yükselerek 2023 yılında geçilemeyen direnç noktasına bir kez daha dokundu. Bu süreçte birçok altcoin çift haneli oranda yükselişler yaşadı.

Kripto paralar, hafta sonu gösterdikleri performanslarla göz doldurdu. Bitcoin (BTC), 31.000 dolarla son 3 ayın zirvesine ulaştı. Yaşanan yükselişlerle birlikte kripto para piyasasının toplam değeri de Ağustos ayından bu yana ilk kez 1,19 trilyon dolar seviyesine ulaştı.

Bitcoin haftanın ilk işlem gününde Asya seansının açılmasıyla harekete geçti. Sabah erken saatlerde 31.000 dolara dokunan Bitcoin (BTC), böylelikle Temmuz ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Bitcoin bu fiyat seviyesine 2023 yılında yalnızca dört kez yükselebildi.

Analistler, Bitcoin’in son iki aydaki tüm kayıplarını telafi ederek olumlu haftalık mum kapanışı gerçekleştirdiğini ifade ediyor. Bununla birlikte Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti de %52’nin üzerinde ve bu aynı zamanda 2021 yılının Nisan ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviye.

Analist CrediBULL Crypto, yaptığı paylaşımda Bitcoin’in büyük bir kırılımın eşiğinde olduğunu ve piyasa hakimiyetinin çok daha yüksek seviyelere ulaşacağını ifade etti.

A beautiful weekly close- reclaiming the level from which we broke down from nearly 2 months ago that led to the biggest liq event we have seen since the FTX collapse/bottom at 15k.

If you're lucky we get a clean retest of the green zone before continuation.

— CrediBULL Crypto (@CredibleCrypto) October 23, 2023