Bitcoin saatler önce 31.000 dolara yükselerek 2023 yılında geçilemeyen direnç noktasına bir kez daha dokundu. Bu süreçte birçok altcoin çift haneli oranda yükselişler yaşadı.

Kripto paralar, hafta sonu gösterdikleri performanslarla göz doldurdu. Bitcoin (BTC), 31.000 dolarla son 3 ayın zirvesine ulaştı. Yaşanan yükselişlerle birlikte kripto para piyasasının toplam değeri de Ağustos ayından bu yana ilk kez 1,19 trilyon dolar seviyesine ulaştı.

Bitcoin’den Güçlü Haftalık Kapanış

Bitcoin haftanın ilk işlem gününde Asya seansının açılmasıyla harekete geçti. Sabah erken saatlerde 31.000 dolara dokunan Bitcoin (BTC), böylelikle Temmuz ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Bitcoin bu fiyat seviyesine 2023 yılında yalnızca dört kez yükselebildi.

Analistler, Bitcoin’in son iki aydaki tüm kayıplarını telafi ederek olumlu haftalık mum kapanışı gerçekleştirdiğini ifade ediyor. Bununla birlikte Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti de %52’nin üzerinde ve bu aynı zamanda 2021 yılının Nisan ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviye.

Analist CrediBULL Crypto, yaptığı paylaşımda Bitcoin’in büyük bir kırılımın eşiğinde olduğunu ve piyasa hakimiyetinin çok daha yüksek seviyelere ulaşacağını ifade etti.

A beautiful weekly close- reclaiming the level from which we broke down from nearly 2 months ago that led to the biggest liq event we have seen since the FTX collapse/bottom at 15k. If you're lucky we get a clean retest of the green zone before continuation. Send it. $BTC https://t.co/eVGkYwQJzt pic.twitter.com/3rsnaWK28h — CrediBULL Crypto (@CredibleCrypto) October 23, 2023

Öte yandan Bitcoin’in son bir haftalık süreçte %11 oranında değer kazanmasıyla MicroStrategy’nin Bitcoin yatırımları da tekrar kâra geçti. Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı MicroStrategy’nin rezervlerinde 4,83 milyar dolar değerinde BTC bulunuyor.

Analistler, Bitcoin grafiğinde yeni bir baş ve omuz formasyonu belirledi. Bu formasyonun gerçekleşmesi durumunda BTC fiyatında yeni bir düşüş yaşanabilir.

$BTC 1W We still have our potential HS. Very symmetrical and high likelihood of playing out. It confirms on a 25k breakdown and invalidates on a 31.8 breakout.$BTC.D has bear divs so I’d argue it doesn’t play out but we shall see.#bitcoin #cryptocurrency #cryptonews pic.twitter.com/qaKIjHcPjy — Roman (@Roman_Trading) October 22, 2023

Bitcoin’de son 24 saatte gerçekleşen %2’lik yükseliş, çift haneli oranda değer kazanan bazı altcoin’lerin gölgesinde kaldı. CrediBULL Crypto bu gelişmeyi şu şekilde yorumladı:

10.000 altcoin’den 5’i yükseliyorsa bu norm değil istisnadır.

Bu Beş Altcoin Göz Kamaştırıyor

Chainlink (LINK) son 24 saatte %17 oranında değer kazanarak %10,93 dolara kadar yükseldi. Chainlink (LINK) haftalık bazda ise %44 oranında artış yaşayarak en iyi performans gösteren kripto para oldu.

AAVE de son 24 saatte %11 oranında değer kazanarak 85,07 dolara kadar yükseldi. AAVE böylelikle en son Temmuz ayında ulaşılan direnç seviyesine geri döndü.

Son 24 saatte kayda değer performans gösteren bir diğer kripto para ise Fantom (FTM) oldu. FTM %11 oranında değer kazanarak 0,221 dolara ulaştı. Bu, varlığın Ağustos ayından bu yana kaydettiği en yüksek fiyat seviyesi.

Son olarak yaklaşık %10 oranında değer kazanan Polygon (MATIC) 0,630898 dolara kadar yükseldi.