Bir analiste göre, altcoin sezonu çok yakında başlayabilir. Trader ve melek yatırımcı “cyclop”, 578.000 X takipçisine 15 Mayıs’ta yaptığı açıklamada “Yedi yıldır kriptodayım, şu anki kadar net bir boğa kurulumunu hiç görmedim” dedi.

Analist, dört ana sinyalin aynı anda görüldüğüne dikkat çekti:

Bitcoin fiyatı tüm zamanların zirvesine yakın,

Bireysel yatırımcı ilgisi dip seviyede,

ETH/BTC oranı üç yıllık düşüş trendini kırdı,

Altcoin endeksi dipten yukarı yönlü hareket ediyor.

“Her bir faktör geçmişte alt sezonunu tetiklemişti. Şimdi hepsi aynı anda devrede” diyen cyclop, “Gerçekten inanmakta zorlanıyorum ama sanırım nihayet altcoin sezonu başlıyor” ifadelerini kullandı.

Now is the clearest bull setup in my 7 years in crypto: – BTC near ATH

– Retail interest near ATL

– ETH/BTC broke 3y downtrend

– Alt index bounced off range low EACH factor sparked altszn before. Now they ALL align. 🧵: Is this the start of next altszn? 👇 pic.twitter.com/oessjZXMy4 — 𝗰𝘆𝗰𝗹𝗼𝗽 (@nobrainflip) May 14, 2025

Altcoin Sezonu Başladı mı?

Öncelikle, Bitcoin hakkındaki anlatı değişti. Artık spekülatif bir varlık yerine, enflasyonla mücadele eden ülkeler için jeopolitik bir varlık, kurumsal destekli bir makro hedge ve değer saklama aracı olarak görülüyor.

Altcoin’ler, özellikle Ethereum ve Solana gibi büyük layer-1 projeleri ise artık “Bitcoin alternatifi” olmaktan çıkıp birer teknoloji platformu olarak konumlanıyor.

Buna ek olarak, küresel likidite artışı, dolaşımdaki stabilcoin miktarındaki büyüme, altseason endeksinin yükseliş sinyalleri ve bireysel yatırımcı ilgisinin dipte olması, tarihsel olarak büyük altcoin ralli dönemlerinin öncüsü oldu.

CoinMarketCap’in Altseason Endeksi’ne göre hâlâ “Bitcoin sezonu” yaşanıyor (26 seviyesinde). Ancak, endeks bu ay başında Ethereum hareketlenmeye başladığında 15’e kadar inmişti. CryptoRank’in Altcoin Endeksi de benzer bir tablo çiziyor: Geçen hafta ortalarında 15’teyken şu anda 27’ye yükseldi.

ETH/BTC oranı ise son haftalarda 5 yılın en düşük seviyesi olan 0,018’den 0,025’e toparlandı. Aynı zamanda, TradingView verilerine göre Bitcoin hakimiyeti bir hafta içinde %65,4’ten %62’ye geriledi.

Altcoin’lerde Golden Cross Sinyali

14 Mayıs’ta Web3 fon yöneticisi Cas Abbé, altcoin piyasa değeri grafiğinde günlük golden cross sinyalinin teyit edildiğine dikkat çekti. Benzer bir sinyal Ekim 2024’te gelmiş ve ardından mini bir altcoin sezonu yaşanmıştı. Ancak Abbé, büyük bir yükselişten önce kısa süreli yatay seyir görülebileceği konusunda uyardı.

Altcoin MCap daily golden cross has now been confirmed ✅ It happened last time in October 2024, which led to a mini Altseason. But no mistake, a golden cross doesn't immediately start a rally. In 2024, Alts went sideways for 3-4 weeks before going on a parabolic run.… pic.twitter.com/O4Hv6TOmqk — Cas Abbé (@cas_abbe) May 15, 2025

Öte yandan, analist ‘Ash Crypto’ da 1,8 milyon X takipçisine Ethereum’un son bir haftada %30 yükseldiğini, Bitcoin’in ise %3’ün altında kaldığını vurgulayarak, altseason’ın kapıda olduğunu belirtti.

In last 7 days ETH is up 30%, Bitcoin is up 2.23% Biggest sign that money is flowing into

ETH and Utility Altseason is coming 🔥 pic.twitter.com/jw1WZDsoMB — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) May 15, 2025