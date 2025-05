Bir analiste göre, altcoin sezonu çok yakında başlayabilir. Trader ve melek yatırımcı “cyclop”, 578.000 X takipçisine 15 Mayıs’ta yaptığı açıklamada “Yedi yıldır kriptodayım, şu anki kadar net bir boğa kurulumunu hiç görmedim” dedi.

Analist, dört ana sinyalin aynı anda görüldüğüne dikkat çekti:

“Her bir faktör geçmişte alt sezonunu tetiklemişti. Şimdi hepsi aynı anda devrede” diyen cyclop, “Gerçekten inanmakta zorlanıyorum ama sanırım nihayet altcoin sezonu başlıyor” ifadelerini kullandı.

Now is the clearest bull setup in my 7 years in crypto:

– BTC near ATH

– Retail interest near ATL

– ETH/BTC broke 3y downtrend

– Alt index bounced off range low

EACH factor sparked altszn before. Now they ALL align.

🧵: Is this the start of next altszn? 👇 pic.twitter.com/oessjZXMy4

— 𝗰𝘆𝗰𝗹𝗼𝗽 (@nobrainflip) May 14, 2025