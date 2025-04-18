Popüler memecoin projesi Shiba Inu (SHIB) son dönemde zayıf bir performans sergiledi. Ancak bazı göstergeler, SHIB’in yakın zamanda güçlü bir geri dönüş yaşayabileceğini gösteriyor. İşte SHIB yatırımcılarını umutlandıran 3 önemli gelişme:

1- Token Yakımı Hızlandı

CoinGecko verilerine göre SHIB fiyatı son 30 günlük zaman diliminde %5 oranında değer kaybederek 0,00001199 dolar seviyesine geriledi. Ancak bu düşüşe rağmen Shiba Inu ağındaki token yakım oranının yaklaşık %2.000 oranında artması dikkat çekiyor. Bu süreçte 17,6 milyon SHIB yakılarak dolaşımdan çıkarıldı.

Bu yakımların büyük bir kısmı, anonim br cüzdan tarafından gerçekleştirilen tek bir işlemde gerçekleşti. Shiba Inu ağındaki token yakım mekanizması, dolaşımdaki SHIB arzını azaltarak değerini yükseltmeyi amaçlıyor. Bununla birlikte SHIB fiyatının kalıcı olarak yükselebilmesi için token yakımlarının yanı sıra talep artışı da gerekiyor.

2- Shibarium’un Ağ Aktivitesinde Patlayıcı Artış

Shiba Inu ağının katman-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium’da da son haftalarda günde 3 milyonun üzerinde işlem gerçekleştirildi. Bu da ağın benimsenme oranının yükseldiğini ve topluluk etkileşiminin arttığını gösteriyor.

Shibarium, işlem ücretlerini düşürerek ve işlem hızlarını arttırarak Shiba Inu ağına ciddi anlamda katkı sağlıyor. Bitcoin savunucusu Jeremie Davinci konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

“Shiba Inu’yu seviyorum. Ağ, Shibarium sayesinde daha fazla kullanım alanına sahip oldu. Ancak henüz onu kimse gerçek anlamda kullanmıyor. Bu sorun çözülürse SHIB fiyatı aya yükselir.”

3- Borsalardaki SHIB Arzı Azalıyor

Kripto para analitik platformu CryptoQuant’ın verileri,

Sonuç olarak popüler memecoin Shiba Inu’da (SHIB) boa koşusu sinyalleri artıyor. Her ne kadar SHIB fiyatı şu anda son yılların en düşük seviyelerinde işlem görse de token yakım oranındaki artış, Shibarium’daki büyüme ve borsalardaki SHIB arzının azalması, olası bir ralli için güçlü sinyaller veriyor.

Önümüzdeki haftalarda Shiba Inu’nun geliştirici ekibinin atacağı adımlar ve ağın benimsenme oranındaki gelişmeler, SHIB fiyatı üzerinde etkili olabilir.