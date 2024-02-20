Bu yazımızda önümüzdeki aylarda Bitcoin’deki yükseliş trendini güçlendirebilecek faktörlere yakından bakacağız.

Özet:

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) son günlerde 52.900 dolara kadar yükseldi. Ancak bazı faktörler yükseliş trendinin yakın gelecekte de devam edeceğini gösteriyor.

ABD’de faiz oranlarındaki değişiklikler de Bitcoin (BTC) fiyatındaki yükseliş trendini etkileyebilir.

Bitcoin son birkaç haftada kaydettiği performansla dikkatleri yeniden üzerine çekti. Aylık bazda %25’in üzerinde değer kazanan BTC fiyatı 52.900 dolara kadar yükseldi. Böylelikle BTC fiyatı son 2 yılın en yüksek seviyesini belirledi.

Yaklaşan bazı olaylar ve metrikler, Bitcoin’deki yükseliş trendinin yakın zamanda sonlanmayacağına işaret ediyor.

Kripto para analitik platformu CryptoQuant verileri, borsalardan çekilen BTC miktarının son dönemde yükselişte olduğunu gösteriyor. Bu da yatırımcıların BTC’lerini borsalarda tutmak yerine merkezsiz saklama çözümlerini tercih ettiği anlamına geliyor. Borsalarda tutulan BTC miktarının azalması, aynı zamanda BTC’deki satış baskısını azalttığı için yükseliş işareti olarak yorumlanıyor.

Bitcoin’de yükselişi tetikleyebilecek bir diğer faktör de bu yılın Nisan ayında gerçekleşmesi beklenen Bitcoin blok ödülü yarılanması. Blok ödülü yarılanmasıyla birlikte madencilere ödenen blok ödülleri 6,25 BTC’den 3,125 BTC’ye gerileyecek. Blok ödülü yarılanması, Bitcoin’in önceden planlanmış enflasyon oranını yarı yarıya azaltacak.

Şimdiye kadar Bitcoin’de 2012, 2016 ve 2020 yıllarında olmak üzere üç blok ödülü yarılanması gerçekleşti. Tarihsel veriler, kabaca her dört yılda bir gerçekleşen blok ödülü yarılanmalarının Bitcoin fiyatı üzerinde olumlu etki yarattığını gösteriyor.

Bitcoin blok ödülü yarılanması, BTC’nin arz & talep dinamiklerini doğrudan etkiliyor. Ekonominin en temel teorilerinden arz ve talep teorisi, arz azaldıkça, talebin sabit kalır ya da artarsa, fiyatının yükselmesi gerektiğini söylüyor.

Tarihsel veriler de bu teoriyi destekler nitelikte. Zira 2012, 2016 ve 2020 yılındaki yarılanmaları takip eden birkaç ay sonra BTC fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu nedenle 2024 yılındaki yarılanmadan sonra da benzer bir senaryo yaşanacağı tahmin ediliyor.

Son olarak BTC fiyatı ABD’deki anti enflasyonist politikaların sonlanmasından da olumlu etkilenebilir.

Hatırlanacağı üzere ABD merkez bankası Fed, koronavirüs pandemisi sırasında toplu para basımı nedeniyle patlak veren enflasyonla mücadele etmek için Mart 2022 ile Temmuz 2023 tarihleri arasında 11 kez faiz artışına gitmişti.

Fed son FOMC toplantısında faiz oranlarını serbest bıraktı ve 2024 yılında faiz indirimlerine gidebileceğine işaret etti.

Yüksek faiz oranlarının borçlanmayı daha pahalı hale getirmesi nedeniyle insanlar çok daha risksiz yatırımlara yönleniyor. Bununla birlikte faiz oranlarının düşürülmesi, bireysel ve kurumsal yatırımcıların yeniden yüksek riskli olarak görülen varlıklara yönelmesiyle sonuçlanabilir.

2022 yılında yapılan bir ankette, katılımcıların %21’i kripto paralara yatırım yapmak için kredi kullandığını ifade etmişti.