BtcTurk siber saldırı kurbanı oldu.

Yerli kripto para borsası BtcTurk, siber saldırı iddialarıyla gündeme geldi. Merkezi borsa, geçtiğimiz dakikalarda siber saldırıyı doğruladı.

BtcTurk’e Siber Saldırı

BtcTurk’ün resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, borsadan 22 Haziran’da kontrol dışı çekimler yapılmasıyla sonuçlanan bir siber saldırı yaşandı.

Açıklamaya göre, saldırıdan yalnızca sıcak cüzdanlar ve 10 adet kripto para etkilendi. Kripto paraların hangileri olduğu açıklanmadı.

Sıcak cüzdan, genellikle borsa içi işlemlerde kullanılan ve internete sürekli bağlı olan cüzdanları ifade ediyor. Saldırıdan varlıkların büyük bir kısmının saklandığı ve çevrimdışı çalışan soğuk cüzdanların etkilenmediği doğrulandı.

BtcTurk ekibi, saldırıdan etkilenenlerin zararının karşılanacağı konusunda şöyle güvence verdi:

BtcTurk’ün finansal gücü bu saldırıdan etkilenen tutarlarının çok üstünde olup, kullanıcı varlıkları bu kayıplardan etkilenmeyecektir.

Konuyla ilgili soruşturma başlatan borsa, yatırma ve çekme işlemlerini de geçici süreliğine durdurdu. Emniyet güçlerinin de haberdar edildiği bildirildi.

Zararın boyutu borsa tarafından açıklanmadı. Ancak sosyal medyada dolaşan iddialara göre, hacklenen kripto paraların değerinin 55 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.