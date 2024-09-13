Bitcoin madencilerinin kârlılığı, son yılların en düşük seviyesine geriledi. Vadeli yatırımcılarına ise sıra dışı bir düşüş beklentisi hakim.

BTC, piyasadaki bazı göstergelere göre altı ay süren yatay seyrin ardından efsane bir fiyat kırılmasına hazırlanıyor olabilir.

Bitcoin için yılın en kötü ayının yarısı tamamlandı. Tarihsel göstergeler de ralli senaryosunu destekliyor.

Bitcoin’in Dip Sinyalleri

CryptoQuant analisti Amr Taha, Bitcoin Puell çarpanının 2022 sonundan beri ilk kez 0,4’e düştüğüne dikkat çekti. FTX’in iflas ettiği o sıralarda Bitcoin ayı piyasası da dip dönemini yaşıyordu.

Puell çarpanı, üretilen günlük BTC sayısını 365 günlük hareketli ortalamayla kıyaslıyor. Madencilerin kâr düzeyinin de göstergesi olan bu indikatör, spot fiyattaki tepe ve dip noktalarını tespit etmek için kullanılıyor.

Taha, “Puell çarpanı tarihsel olarak alım fırsatı sayılabilecek kadar geriledi. Uzun vadeli düşüşen yatırımcılar, Bitcoin Puell çarpanının 0,4’e inmesini BTC fiyatının yeterince yüksek olmaması şeklinde yorumlayabilir. Bir diğer deyişle, piyasa dip yapmaya yaklaştı,” diye açıkladı.

Bitcoin hash oranı geçtiğimiz günlerde rekor kırdı. Yani madenciler arasındaki rekabet her zamankinden daha fazla.

Diğer yandan, nisan ayında yaşanan halving ve düşen BTC fiyatı, madencilerin kazandığını daha da azalttı. CryptoQuant analistine göre madencilik piyasasının bu durumu da Bitcoin için bir dip sinyali.

Bitcoin Ekime Hazırlanıyor

Bitcoin sürekli vadeli sözleşmelerinin ortalama fonlama oranı, çarşamba günü Eylül 2023’ten beri ilk kez negatife döndü. CryptoQuant analisti Axel Adler, bu durumun boğa piyasasında bir yükseliş sinyali olarak yorumlanacağını söyledi.

Bence piyasalar önümüzdeki hafta bir seçim yapacak. Bir siyah kuğu olayı yaşanmadıkça fiyatta önemli bir düşüş beklemiyorum. Yükselip 70 bin doları test etmemiz lazım.

Bitcoin eylül aylarında tarihsel olarak zayıf bir performans gösteriyor, ancak ekim ayında bunu telafi ediyor. BTC, ekim aylarında ortalama yüzde 29,5 değer kazanıyor.

Son 24 saatte yatay seyrini sürdüren BTC, haber yayın saati itibarıyla 57.850 dolardan işlem görüyor.