Kripto para piyasasında son 24 saatte 290 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşti.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) kısa bir süre önce 57.800 dolara kadar geriledi. Böylelikle BTC’nin bu hafta başında 63.600 dolara yükselmesi bir boğa tuzağına dönüştü.

Bu yazınının hazırlandığı sırada BTC 58.150 dolar seviyesinde işlem görüyordu. BTC günlük bazda en düşük seviyesini ise 57.800 dolarla kaydetti.

BTC son 24 saatte ve haftalık bazda %4,4 oranında değer kaybı yaşadı. Bu süreçte neredeyse altcoin’lerin tamamı da kırmızı renkte.

ETH -%5,5, BNB -%6,6, SOL -%8,4, XRP -%6,32, TON -%8, DOGE -%8,1 ve ADA -%4,8 oranında değer kaybetti.

Sonuç olarak kripto para piyasasında yaklaşık 300 milyon dolarlık kaldıraçlı işem tasfiye edildi. CoinGlass verileri toplam tasfiyelerin 263 milyon dolarlık bölümünün long (uzun) pozisyonlarda gerçekleştiğini gösteriyor.

Verilere göre son 24 saatte 107.057 yatırımcının pozisyonu tasfiye edildi. En büyük tasfiye ise Huobi borsasındaki BTCUSD paritesinde 10,49 milyon dolarla gerçekleşti.

Memecoin’ler de Düşüşte

Son 24 saatlik zaman diliminde memecoin’lerin toplam piyasa değeri %12,9 oranında azalarak 44,9 milyar dolara geriledi.

SHIB -%8,2, PEPE -%11,9, WIF -%13, FLOKI -%11,6, BONK -%10,2, BRETT -%10,9 ve BOME -%9,8 oranında değer kaybetti.