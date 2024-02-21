Geride bıraktığımız hafta Spot Bitcoin ETF’lerinde istikrarlı sermaye girişi devam etti. Spot Bitcoin ETF’leri bu anlamda ABD borsalarında işlem gören 3.400 ETF’i geride bıraktı.

Kripto para borsası Bitfinex’in analistleri tarafından hazırlanan Bitfinex Alpha raporuna göre spot Bitcoin ETF’lerine yönelik pozitif net sermaye girişleri üst üste iki hafta boyunca 2,2 milyar doları aştı. Bu artış, ABD’de TÜFE verilerinin açıklanmasıyla BTC’de yaşanan düşüşün ardından piyasanın hızla toparlanmasında etkili oldu.

BlackRock’ın Bitcoin ETF’i İstikrarlı Bir Şekilde Büyüyor

2,2 milyar dolarlık pozitif net sermaye girişinin 1,6 milyar dolarlık aslan payı BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’inde gerçekleşti. Böylelikle BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’i yılın başından bu yana 5,2 milyar dolarlık varlığa ulaştı. Şu anda BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’i, toplam net girişlerin neredeyse %50’sini oluşturuyor.

Geride bıraktığımız hafta Fidelity’nin spot Bitcoin ETF’i ise 648,5 milyon dolarlık net sermaye girişi yaşadı. Listenin üçüncü ve dördüncü sırasında ise 405 milyon dolarla Ark Invest/21Shares ve 232,1 milyon dolarla Bitwise takip ediyor.

Bu süreçte Grayscale’ın spot Bitcoin ETF’i GBTC ise kan kaybetmeye devam etti. GBTC’de geride bıraktığımız hafta 624 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Bitfinex Alpha raporunda GBTC’de spot Bitcoin ETF’ine dönüştürülmesinin ardından yaklaşık 7 milyar dolarlık sermaye çıkışı yaşandığı belirtiliyor.

Bitcoin Son 2 Yılın En Yüksek Seviyesine Ulaştı

Spot Bitcoin ETF’lerine yönelik sermaye girişleriyle birlikte BTC fiyatı 52.900 dolarla 2021 yılının Aralık ayından bu yana görülmeyen seviyelere ulaştı. Raporda Bitcoin’in 2021 yılında 52.900 dolar seviyesinin üzerinde yalnızca 114 gün boyunca günlük kapanış gerçekleştirdiği belirtildi. Bu Bitcoin’in yaklaşık 15 yıllık tarihinin %2,29’una denk geliyor.

Kısa bir süre önce 52.900 doların üzerine yükselen BTC böylelikle 2024 yılın başından bu yana %25 oranında değer kazanmış oldu. Öte yandan BTC fiyatı 2023 yılında %130, 2022 yılının Kasım ayında kaydedilen en düşük seviyeden bu yana ise %207 oranında değer kazandı.

Sonuç olarak Bitcoin şu anda 69.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin %25 altında işlem görüyor.

Yaşanan yükselişlerle birlikte Bitcoin’in adreslerinin önemli bir kısmı da kâra geçti. Güncel verilere göre 50.000 doların üzerinde satın alınan BTC’lerin yalnızca %11’lik kısmı zararda.