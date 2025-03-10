Bitcoin (BTC) kısa süreliğine 80 bin dolara geriledi, 600 milyon dolarlık likidasyon yaşandı.

Hafta sonu boyunca Bitcoin (BTC) fiyatı 86 bin dolar seviyelerinde sabit kaldı ve neredeyse hiç dalgalanma yaşanmadı. Ancak son birkaç saat içinde ayılar piyasaya yeniden hakim oldu ve Bitcoin’in değeri 80 bin dolara kadar düştü.

Son düşüş, aşırı kaldıraç kullanan 220 binden fazla yatırımcıyı olumsuz etkiledi. CoinGlass verilerine göre, son 24 saat içinde toplam likidasyon miktarı yaklaşık 620 milyon dolara ulaştı.

Bu tutarın 240 milyon doları Bitcoin işlemlerinden, 108 milyon doları Ethereum (ETH) işlemlerinden, yaklaşık 30 milyon doları ise Ripple (XRP) işlemlerinden kaynaklandı.

En büyük tekil likidasyon işlemi Binance borsasında gerçekleşti. BTC/USDT işlem çiftinde yapılan bu işlem sonucunda bir yatırımcı tam 32,09 milyon dolar kaybetti.

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Ancak popüler kripto para birimi kısa süre içinde toparlanarak 82 bin 500 dolar seviyesine yükseldi. Bu hafif toparlanmaya rağmen, BTC’nin haftalık ve aylık bazda kayıpları devam ediyor.

Sektördeki birçok yatırımcı, Bitcoin’in bu olumsuz performansına şaşkınlıkla bakıyor. Zira geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray’dan sektöre dair olumlu haberler gelmişti.

Gelişmelere rağmen, özellikle Bitcoin rezervi kararının açıklanmasının ardından yatırımcıların “haber satışı” stratejisini uygulamış olabileceği düşünülüyor. Bu da Bitcoin’in yeni zirveler yapmak yerine neden düşüşe geçtiğini açıklayan bir durum olabilir.

Daha Fazla Volatilite Kapıda

Öte yandan, bu hafta Bitcoin piyasasında daha fazla volatilite yaşanması bekleniyor. 12 Mart’ta ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıklayacak.

ABD Merkez Bankası (Fed) bu raporu yakından takip ediyor ve enflasyon verilerine göre faiz oranlarını artırma, düşürme veya sabit tutma kararı alıyor. Geçmişte bu tür kararlar Bitcoin fiyatında büyük dalgalanmalara yol açmıştı.