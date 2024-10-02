Bitcoin (BTC) ve diğer kripto paralar, güne düzeltme ile başladı. Son 24 saatte yüzde 3,5’in üzerinde değer kaybeden BTC, 61.660 dolara geriledi. En büyük altcoin Ether (ETH) ise aynı süreçte yüzde 6,3 düşerek 2.480 dolara indi.

Kripto paralar ve ABD’de listelenen spot borsa yatırım fonları (ETF) birbirlerini etkilemeye devam ediyor. Spot ETF’lerden dün yüklü çıkışlar yaşandı.

Bitcoin ETF’lerden Yüklü Çıkış

Farside verilerine göre, spot Bitcoin ETF dün 18 Eylül’den beri ilk kez bir günü negatif fon akışı ile kapattı. ETF’lerden 1 Ekim’de net 242,6 milyon dolar çıktı.

En fazla çıkışı net 144,7 milyon dolar çekilen FBTC yaşadı. ARKB’den 84,3 milyon dolar, BITB’den 32,7 milyon dolar, HODL’dan ise 15,8 milyon dolar çekildi. Genelde yüklü çıkışlar yaşanan GBTC’den aynı süreçte 5,9 milyon dolar çekildi.

Günü pozitif fon akışı ile geçiren tek ETF, IBIT oldu. IBIT’e net 40,8 milyon dolar yatırıldı. Diğer ETF’lerde net değer bakımından değişiklik olmadı.

Ethereum ETF’ler Kırmızıya Boyandı

Ethereum spot ETF’ler, işleme açıldıkları günden beri sınırlı ilgi gördü. İstisna günlerden biri olan 1 Ekim’de ise ilgi gördü, ancak günü negatif fon akışı ile kapattı.

Farside’a göre, Ethereum ETF’lerden dün net 48,6 milyon dolar çekildi. Grayscale’in ana ETF’si ETHE’den net 26,6 milyon dolar, Fidelity’nin ETF’si FETH’den 25 milyon dolar, ETHW’dan ise 0,9 milyon dolar çıktı.

Günü pozitif fon akışı ile geçirenler yalnızca CETH ve ETHV oldu. ETHV’ye net 2,7 milyon dolar, CETH’ye ise 1,2 milyon dolar girdi. Diğer ETF’lerde net değer bakımından değişiklik yaşanmadı.