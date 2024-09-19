ABD’li yatırımcılar dün ETF’lerden çekim yapmayı tercih etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıklamadan önce yatırımcılar, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) adeta akın etti.

Ancak faiz kararınını duyurulmasıyla işler değiştir.

Bitcoin ETF’lerde Çıkış Yaşanıyor

Spot Bitcoin ETF’ler, Fed toplantısı öncesinde dört günü üst üste yeşil geçirdi. 12-17 Eylül tarihleri arasında spot Bitcoin ETF’lere net 500 milyon dolar girdi.

ETF’lerin dünkü performansı ise bambaşkaydı. Fed, faizi beklentiler doğrultusunda 50 baz puan indirdi. Ancak ETF yatırımcılarının tepkisi negatif oldu.

Spot BTC ETF’lerden 18 Eylül’de net 52,7 milyon dolar çıktı. Ark Invest’in ETF’si ARKB, 43,4 milyon dolar çekim ile en fazla çıkış yaşanan ETF oldu. Onu 8,1 milyon dolar ile Grayscale’in ana fonu GBTC ve 3,9 milyon dolar ile BITB izliyor.

Aynı süreçte Grayscale’in mini fonu BTC’ye net 2,7 milyon dolar girerken, diğer ETF’lerde net değer bakımından değişiklik olmadı.

BlackRock’ın ETF’si IBIT, yönettiği 21 milyar dolar varlık ile en büyük spot Bitcoin ETF konumunu koruyor. Fakat IBIT, bu hafta yalnızca bir gün yatırım alabildi.

Kıyaslamak gerekirse, Fidelity’nin ETF’si FBTC, dünden önceki yedi günü yeşil kapattı.

Ethereum ETF’ler İstikrarını Koruyor

Spot Ethereum ETF’ler, neredeyse işleme açıldıklarından beri her gün olduğu gibi, bu haftayı da çoğunlukla yatırım kaybederek geçirdi. ETH ETF’lerden pazartesi günü net 9,4 milyon dolar, salı günü ise 15,1 milyon dolar çekildi.

Dün de durum farklı değildi. Ethereum ETF’lerden 18 Eylül’de net 9,8 milyon dolar çıktı. En yüksek çıkışı, 14,7 milyon dolar ile yine Grayscale’in ana fonu ETHE yaşadı.

Günü yeşil geçiren tek Ethereum ETF, BlackRock’ın fonu EHTA oldu. EHTA’ya net 4,9 milyon dolar yatırıldı.

ETF’ler zayıf bir performans gösterse de kripto paralar güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. BTC, haber yayın saati itibarıyla 63.300 dolardan işlem görüyor. ETH ise 2.470 dolarda seyrediyor.