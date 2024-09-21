Spot Ethereum ETF’ler art arda iki günü yeşil geçirdi.

Bu hafta küresel ekonomi ve finansal piyasalar için oldukça kritik bir haftaydı. ABD Merkez Bankası (Fed), yıllardır uyguladığı parasal daralma politikasına çarşamba günü noktayı koydu ve faiz oranlarını yüzde 0,5 düşürdü.

ABD’de listelenen spot Bitcoin ve Ethereum borsa yatırım fonlarının (ETF) ilk gün tepkisi negatif olsa da haftanın kalan iki günü olumlu geçti.

Bitcoin ETF’lerden Güçlü Performans

Fed FOMC toplantısından önceki dört gün boyunca spot Bitcoin ETF’lere net 500 milyon doların üzerinde girdi.

Faiz indiriminin yapıldığı gün bu trend değişti. Kırmızıya dönen ETF’lerden çarşamba günü net 52,7 milyon dolar çıktı.

Bitcoin ETF’ler, haftanın kalan iki gününü ise pozitif geçirdi. ETF’lere perşembe günü net 158,3 milyon dolar, cuma günü ise 92 milyon dolar girdi.

Hafta geneline bakıldığında, BTC ETF’ler yalnızca çarşamba günü negatif geçirdi. ETF’lerin bu haftaki fon akışı, 397,2 milyon dolar ile pozitif gerçekleşti.

En büyük BTC ETF IBIT’e gösterilen ilginin sınırlı kalması, Bitcoin ETF’lerde görülen ilginç bir trend. IBIT, 26 Ağustos’tan beri yalnızca bir günü (15 Eylül) yeşil kapattı. Aynı süreçte iki günü kırmızı geçiren IBIT’te diğer günlerde net değer bakımından değişiklik yaşanmadı.

İlgi Fidelity’nin ETF’si FBTC’ye kaymış gibi görünüyor. FBTC’ye 17 Eylül’de net 56,6 milyon dolar, 19 Eylül’de 49,9 milyon dolar, 20 Eylül’de ise 26,1 milyon dolar girdi.

ARKB ve BITB gibi ETF’lerde de bu hafta yüklü girişler gerçekleşti.

Ethereum ETF’lere Giriş Sürüyor

Spot Ethereum ETF’ler, işleme açıldıkları ilk iki ay yatırımcıların ilgisini çekemedi. Ancak ETF’ler iki gündür yatırım alıyor.

Farside verilerine göre, ETH ETF’lere perşembe günü net 5,2 milyon dolar, cuma günü de 2,9 milyon dolar girdi.

Haftanın geneline bakıldığında ise net fon akışının negatif olduğu görülüyor. Pazartesi günü 9,4 milyon dolar, salı günü 15,1 milyon dolar ve çarşamba günü 9,8 milyon dolar çekilen ETF’lerden bir haftada net 26,2 milyon dolar çıktı.