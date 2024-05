Bitcoin, birkaç haftadır sürdürdüğü yatay seyre geçtiğimiz hafta son verdi. Yeniden 65 bin doların üzerine çıkan BTC, yeni haftaya ise 67 bin doların üzerinde başladı.

En büyük kripto para, ETF ve borsa verilerine göre yakın vadede yükselişe devam edebilir.

Bitcoin spot borsa yatırım fonları (ETF), işleme açıldıkları ilk ayların aksine bir süredir daha az yatırım alıyor, hatta fon kaybediyordu. Veriler, ETF’lere gösterilen ilginin mayıs ayında yeniden artışa geçtiğine işaret ediyor.

Sürekli fon kaybeden GBTC dahil spot Bitcoin ETF’ler, mayıs ayında şimdiye kadar toplam 21.700 BTC yatırım aldı. ETF’lere yatırılan BTC’lerin değeri güncel kur ile 1,5 milyar doları düşüyor.

Madenciler ise bu ay halving’in de etkisiyle bu miktarın ancak üçte biri kadar yeni Bitcoin üretebildi. Her dört yılda bir gerçekleşen halving, üretilen Bitcoin bloku başına kazanılan BTC miktarını yarı yarıya azaltıyor. Sonuncusu nisan ayında gerçekleşen halving, blok ödülünü 6,25 BTC’den 3,125 BTC’ye düşürdü.

Halving, Bitcoin arzını halihazırda daraltıyor. ETF’lerin üretilenden daha fazla Bitcoin satın alması, BTC arzının daha da daralmasına yol açıyor. Daralan arz, talep aynı kalsa dahi söz konusu varlığın fiyatının artması demek.

#Bitcoin ETFs have purchased 21,700 BTC ($1.5B) in the month to date.

This is 3X the supply of new bitcoin from miners 🔥 pic.twitter.com/ZkBonK3Dta

— Thomas | heyapollo.com (@thomas_fahrer) May 18, 2024