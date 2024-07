Bitcoin, 3 Temmuz öğleden sonra itibarıyla 60.000 dolara tutunmakta zorlanıyor. Bu seviyenin altını test eden BTC üzerindeki satış baskısı artmış gibi gözüküyor.

Analistler ani satış baskısına Mt. Gox’un yol açmış olabileceğini düşünüyor.

İlk Bitcoin borsalarından biri olan Mt. Gox, piyasayı domine ettiği bir dönem olan 2014’te uğradığı siber saldırıda 850 bin BTC kaybetti. Japonya merkezli borsa, varlık çekimlerini hemen durdurdu ve kısa süre sonra iflas başvurusunda bulundu.

Borsanın alacaklıları o dönemden beri kripto paralarını geri almak için uğraşıyor. Borsaya atanan kayyum, yaklaşık 150 bin BTC’nin iade edileceği bir geri ödeme planı oluşturdu.

Kayyum, BTC ödemelerinin temmuz ayında başlayacağını söylemişti. Bitcoin fiyatına aşağı yönde baskı uygulayan başlıca etkenin de bu ödemeler olduğu düşünülüyor.

Bitcoin, Mt. Gox’un çekimleri durdurduğu Şubat 2024’te 1.000 doların altından işlem görüyordu. Kripto para bugün ise düzeltmeye rağmen 60 bin dolar civarında seyrediyor.

Borsanın alacaklılarının, varlıklarına erişemedikleri süre ve BTC’nin değer artışı göz önüne alınarak satış baskısı oluşturması beklenen bir durumdu.

Mt. Gox kayyumu, geri ödemelerin başladığını henüz doğrulamadı. Capriole Investments Kurucusu Charles Edwards ise en son 7-10 yıl önce hareket eden coin arzını inceleyerek fikir edinmeye çalıştı.

Edwards, bu kategoriye giren 9 milyar dolar değerinde coin’in harekete geçtiğini tespit ettiği. Mt. Gox’un alacaklılara iade edeceği Bitcoin’ler de yaklaşık olarak bu değerde. Dolayısıyla Mt. Gox geri ödemelere başlamış olabilir.

This chart will blow your socks off and slap you in the face.

The entire history of this chart has disappeared because an enormous sum of Bitcoin moved onchain, 10X more than the previous highs. $9B. But by who?

Mt. Gox.

It looks like those distributions really are coming. pic.twitter.com/ViOudFQasb

— Charles Edwards (@caprioleio) July 2, 2024