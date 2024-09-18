Son 24 saatin kazananları SUI, TAO ve IMX oldu.

Bitcoin, pazartesi günü kısa süreli bir düzeltme geçirdikten sonra dün kontrolü boğaları verdi. Kripto para, 61 bin dolara yükselerek son üç haftanın en yüksek seviyesini gördü.

ABD Merkez Bankası (Fed), bugün ve yarın faiz oranlarını değerlendirmek için toplanacak. Bu süreçte kripto para piyasalarındaki dalgalanmanın da artması bekleniyor.

BTC 60 Bin Dolara Tutunmaya Çalışıyor

Bitcoin, dün yakaladığı yükseliş ivmesiyle 61.300 dolara kadar yükseldi. En büyük kripto para, geçtiğimiz 24 saati çoğunlukla 60 bin doların üzerinde geçirdi.

Son 24 saatte yüzde 1,25 değer kazanan BTC, haber yayın saati itibarıyla 59.900 dolarda seyrediyor. Bitcoin’in piyasa değeri ise 1,18 trilyon dolara yükseldi.

Fed FOMC komitesi, iki aydır ilk kez faiz oranları için toplanacak. 18-19 Eylül’de gerçekleştirecek toplantı, kripto dahil tüm riskli varlıkların fiyatlarında dalgalanmaya yol açabilir.

Fed Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz haftalarda faiz indirme vaktinin geldiğini söylemişti. Piyasalar büyük oranda 50 baz puan indirim bekliyor.

SUI, TAO ve IMX Sahneyi Devraldı

Büyük altcoin’lerin çoğu 18 Eylül itibarıyla yatay seyrediyor. ETH, DOGE, BNB ve TRX hafif yükselirken; SOL, XRP, AVAX, TON, SHIB, LINK ve BCH hafif düştü.

Küçük altcoin’ler daha hareketli. SUI, TAO ve IMX yüzde 6 ile 8 arası değerler kazandı. SUI 1,2 doları geçerken, TAO 320 dolara yaklaştı. IMX ise 1,35 doların üzerine çıktı.

Kripto para piyasasının toplam değeri, son 24 saatte yüzde 0,7 artarak 2,07 trilyon dolara çıktı.