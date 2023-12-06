Jacob Canfield, SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularına yeşil ışık yakması sonrası BTC fiyatının 48.000 ile 50.000 dolar aralığına yükseleceğini ve sonrasında konsolidasyon sürecine başlayacağına inanıyor.

Özet:

Jacob Canfield, Bitcoin’in SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularını onaylayana kadar yükselişiyle piyasaya liderlik edeceğini, bu süreçte 48.000 ile 50.000 dolar aralığına kadar yükselebileceğini ve Ethereum’un ise bu süreçte geri planda kalacağını tahmin ediyor.

Jacob Canfield, Bitcoin’in piyasa hakimiyetinin azalmaya başlamasıyla katman-1 coin’leri, AI token’leri ve oyun projelerine ait kripto paraların yükseliş yaşayacağını öngörüyor.

Canfield, Bitcoin’in trendleriyle uyumlu projelere odaklanılmasını tavsiye ediyor ve Ethereum’un artan kurumsal ilgi nedeniyle altcoin fiyatları üzerindeki etkisine dikkat çekiyor.

Bitcoin Ne Zamana Kadar Yükselecek?

Ünlü kripto para trader’ı Jacob Canfield, en azından bir süre daha Ethereum fiyatının Bitcoin’in gerisinde kalacağına inanıyor. Canfield, bu durumun spot Bitcoin ETF başvuruları onaylanana kadar devam edeceğini öngörüyor.

Canfield Twitter hesabı üzerinden kısa bir süre önce yaptığı paylaşımda ETH ve BTC’nin karşılaştırmalı grafiğine yer verdi ve spot Bitcoin ETF başvuruları onaylanana kadar ETH’nin BTC’nin gerisinde kalacağını iddia etti.

$ETH will most likely keep lagging #bitcoin probably until ETF announcement as you can see by this chart of eth vs btc. Then we get a local blow off top for $BTC around $48-$50k and it probably will consolidate in an 8-10% range. ETHBTC will probably then form a local bottom… pic.twitter.com/69eF178ZMw — Jacob Canfield (@JacobCanfield) December 5, 2023

Jacob Canfield spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması durumunda BTC fiyatının 48.000 ile 50.000 dolar aralığında zirveye ulaşacağını ve sonrasında %8 ile %10 arasında bir fiyat düzeltmesine gideceğini öngörüyor. Canfield’a göre bu süreçte ETH/BTC paritesi de dip kaydedecek ve sonrasında toparlanmaya başlayacak.

Altcoin’ler Ne Zaman Yükselişe Geçecek?

Bitcoin’in son dönemde kaydettiği performansa rağmen altcoin’lerin nispeten sessiz kalması nedeniyle analistler, bu konudaki tahminlerini arttırdı. TradingView verilerine göre, Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti yılbaşından bu yana %30’luk artış yaşadı ve %50’nin üzerine yükseldi.

Altcoin’lerde yükseliş trendinin başladığının en önemli göstergesi, Bitcoin’de piyasa hakimiyetinin azalması olabilir. Bu durum, yatırımcıların daha fazla kâr elde etmek amacıyla Bitcoin’den altcoin’lere yöneldiği şeklinde yorumlanabilir.

Canfield bir süre daha Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki hakimiyetini sürdüreceğine inanıyor. Çoğu altcoin, Ethereum ağında geliştirildi ve bu nedenle de fiyatı da Ethereum’a bağlı olarak hareket ediyor. Kurumsal yatırımcıların ETH’ye yaptıkları yatırımları giderek arttırması, altcoin’lerdeki yükseliş beklentileri bağlamında kritik bir faktör olarak değerlendirilebilir.