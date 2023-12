Jacob Canfield, SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularına yeşil ışık yakması sonrası BTC fiyatının 48.000 ile 50.000 dolar aralığına yükseleceğini ve sonrasında konsolidasyon sürecine başlayacağına inanıyor.

Ünlü kripto para trader’ı Jacob Canfield, en azından bir süre daha Ethereum fiyatının Bitcoin’in gerisinde kalacağına inanıyor. Canfield, bu durumun spot Bitcoin ETF başvuruları onaylanana kadar devam edeceğini öngörüyor.

Canfield Twitter hesabı üzerinden kısa bir süre önce yaptığı paylaşımda ETH ve BTC’nin karşılaştırmalı grafiğine yer verdi ve spot Bitcoin ETF başvuruları onaylanana kadar ETH’nin BTC’nin gerisinde kalacağını iddia etti.

$ETH will most likely keep lagging #bitcoin probably until ETF announcement as you can see by this chart of eth vs btc.

Then we get a local blow off top for $BTC around $48-$50k and it probably will consolidate in an 8-10% range.

ETHBTC will probably then form a local bottom… pic.twitter.com/69eF178ZMw

— Jacob Canfield (@JacobCanfield) December 5, 2023